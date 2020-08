Calcio Serie C – Mantova, il portiere Tozzo chiude la prima parte del mercato

MANTOVA Il Mantova ha chiuso la prima, vivace fase della sua campagna acquisti assicurandosi il portiere Andrea Tozzo, giunto in prestito dalla Ternana. Trentino di Riva del Garda, dove è nato il 30 agosto 1992, ha calcato i settori giovanili di Sampdoria, Verona e Fiorentina. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto nel Portogruaro, campionato di Prima Divisione 2012-13: 33 presenze (play out compresi) con 37 reti subite. Tornato alla Samp, venne girato al Latina (Serie B), ma non scese mai in campo. Poi il ritorno in C al Novara: 38 presenze nel 2014-15 con promozione in B; l’anno dopo 2 partite tra i cadetti. Altre esperienze in C le ha maturate col Matera e la scorsa stagione nella Ternana, dove ha difeso i pali 9 volte in campionato e 2 in Coppa Italia. Tozzo è il secondo portiere ingaggiato dal Mantova dopo Riccardo Tosi, che è un ’99 e dunque una quota.

Come dicevamo, si è chiusa la prima fase del mercato. Ora il ds Emanuele Righi si prenderà una decina di giorni per definire gli ultimi colpi. Finora il Mantova si è concentrato soprattutto sul reparto arretrato che, tra centrali ed esterni, appare già rifornito. Il mirino ora si sposta sul centrocampo e l’attacco, ovvero i reparti più sguarniti. In particolare l’attacco conta quattro esterni, ma ancora nessuna punta centrale. Negli ultimi due anni in D il Mantova si è sempre affidato a bomber di prima grandezza. L’impressione è che la stessa filosofia venga mantenuta quest’anno, sebbene trovare centravanti che facciano la differenza come accadde con i vari Scotto, Altinier e compagni in D non sarà semplice. Ma non c’è fretta: col campionato che partirà solo il 27 settembre (Covid permettendo) e tanti giocatori ancora in cerca di squadra, in viale Te vogliono prendersi tutto il tempo per scegliere al meglio.