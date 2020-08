Posti auto gratis a Porta Cerese. Per sempre

MANTOVA – E’ stato finalmente inaugurato il nuovo parcheggio di Porta Cerese, nel piazzale Ragazzi del ‘99, affianco allo stadio. A presenziare alla cerimonia di inaugurazione, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, e gli assessori Nicola Martinelli e Iacopo Rebecchi, rispettivamente ai Lavori Pubblici e alla Polizia Locale. “Abbattuto il palazzetto dello sport dopo vent’anni di inagibilità, nello spazio che si è venuto a creare abbiamo realizzato questo nuovo parcheggio, di 168 posti, con 9 telecamere, 95 alberi e 42 punti luce. Il parcheggio è totalmente gratuito e tale rimarrà anche in futuro.” A parlare il sindaco Palazzi che spiega, inoltre, come il parcheggio di Porta Cerese sia stato pensato per i turisti, ma soprattutto per i mantovani. Per tutti coloro che lavorando in città, hanno la necessità di lasciare l’auto in un posto sicuro e al contempo gratuito.

“Il parcheggio è già agibile fin da ora ma a partire dal 27 agosto riprenderà anche il servizio navetta che collega il parcheggio al centro città e al parcheggio gratuito di Campo Canoa. Anche questo servizio è gratis ed effettua corse ogni 10/12 minuti, dalle ore 7,30 alle 21,00.”

Il sindaco ha sottolineato altresì l’importanza della sicurezza del piazzale. Infatti dati i numerosi punti luce che sono stati previsti, anche a coloro che dovessero ritirare l’auto ad ora tarda, verrebbe comunque garantita la massima tranquillità.

“Realizzare quest’opera ha significato certamente una maggior disponibilità di parcheggi pubblici ma ha anche significato una riqualificazione dello spazio che senza l’abbattimento della precedente struttura non avrebbe avuto modo di compiersi. E tutto questo sempre nell’ottica di una riconversione qualitativa del territorio cittadino. Ricordo, inoltre – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Martinelli – che sarà possibile visionare a breve la targa commemorativa presente nell’ex-Palazzetto dello Sport e che verrà riposizionata all’interno dell’area del parcheggio.”

L’opera è costata al Comune di Mantova 410 mila euro ma ha visto anche l’implementazione di nuovi percorsi pedonali di collegamento al parcheggio nonché percorsi ciclabili che hanno comportato l’abbassamento dell’asse stradale.

“Con la realizzazione del parcheggio di Porta Cerese – ha precisato Mattia Palazzi – insieme a quello di piazzale Mondadori (anch’esso tolto al degrado urbano e interamente riqualificato) e al parcheggio a due piani di dell’Apcoa di prossima realizzazione, i posti auto che Mantova potrà offrire saranno più di 900, di cui metà gratuiti.”

Il sindaco prosegue ribadendo che non solo i mantovani ma anche i turisti in visita a Palazzo Tè saranno oltremodo agevolati dalla vicinanza del parcheggio inaugurato.

Per quanto riguarda l’uso degli spazi durante le partite di calcio, il sindaco ha spiegato che il parcheggio sarà comunque a disposizione mediante l’uso temporaneo di new jersey amovibili e frazionanti le aree, onde evitare pericolosi contatti tra le tifoserie avversarie.

A concludere, l’intervento dell’assessore Iacopo Rebecchi, il quale chiarisce che “le navette che effettueranno il servizio di collegamento tra il centro cittadino e lo stadio saranno più capienti rispetto al passato e assolutamente rispettose dell’ambiente, essendo totalmente green.”

Barbara Barison