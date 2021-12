Calcio Serie C – Mantova, il primo regalo sotto l’albero è Militari

MANTOVA Vigilia con sorpresa per il Mantova, che domani al Martelli (ore 14.30) ospita la Pro Patria in uno scontro diretto che più diretto non si può. Il pacco regalo pre-natalizio che si sono fatti in viale Te risponde al nome di Alessio Militari, centrocampista già in rosa lo scorso anno agli ordini di Troise. Come si ricorderà, la sua stagione si era bruscamente interrotta a fine marzo per la rottura del crociato. Fino ad allora il classe ’99 (dunque una “quota”) con esperienze nei vivai di Roma,Cesena, Bologna e Fiorentina, aveva totalizzato 28 presenze (11 da titolare). Poco più di un mese fa è stato riaccolto dal Mantova, che gli ha concesso la possibilità di allenarsi per ritrovare la forma. Mister Lauro ne è rimasto piacevolmente impressionato e così al buon Alessio è stato proposto un contratto fino al 30 giugno. Offerta accettata: l’accordo è stato trovato in fretta, il contratto depositato ieri sera. Potrebbe essere disponibile già per la gara con la Pro Patria. «Siamo contenti – dice il ds del Mantova Alessandro Battisti – , perchè Alessio meritava un’altra chance dopo che il suo percorso con noi si era interrotto così prematuramente. È un ottimo calciatore e un bravissimo ragazzo. È già un mese che sta con noi ed ha tanta voglia di ripartire». Ovviamente la condizione fisica è da verificare, perchè un conto è l’allenamento e un conto è la partita. Ma in viale Te sono ottimisti sul pieno recupero dell’atleta.

L’arrivo di Militari non esclude altri possibili innesti in mezzo al campo nel mercato di gennaio. Nei giorni scorsi era uscita l’indiscrezione su Tommaso Gattoni (’93) della Pro Sesto: un contatto tra le parti c’è effettivamente stato, ma se ne riparlerà a gennaio. Con un quadro più chiaro anche sul fronte uscite. Così come rimandata a gennaio è la questione attaccante, vero obiettivo del club biancorosso.