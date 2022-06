Calcio Serie C – Mantova, Monachello al bivio. Galligani verso il San Donato

MANTOVA Un’altra settimana se ne va e il mercato del Mantova ancora non dà segnali di vita. Eppure anche questa, secondo le intenzioni della dirigenza, era stata definita come la settimana delle prime risposte e dei primi annunci, perlomeno sui fronti fin qui battuti. Su tutti il rinnovo di Gaetano Monachello. È diventato una sorta di tormentone (o una telenovela, fate voi). Dal giorno in cui il Mantova ha formulato un’offerta al giocatore, non ci sono più stati sviluppi. Monachello si era (legittimamente) preso del tempo per riflettere e magari aspettare che qualcun’altra società si facesse avanti. Non è accaduto, o quantomeno non come si attendeva l’attaccante. Qualche sondaggio c’è stato, ma nulla più. Ora siamo al bivio. Se, infatti, Monachello può ancora permettersi di temporeggiare, non altrettanto è disposto a fare il Mantova. In viale Te riassumono grosso modo così la situazione: i matrimoni si fanno in due, noi saremmo felici di tenerci Monachello, ora tocca al giocatore. Qualora si prendesse altro tempo, o addirittura rifiutasse l’offerta biancorossa, niente paura: in viale Te dicono di avere le idee chiare. Tradotto: un attaccante altrettanto forte su cui puntare. L’impressione è che non siamo tanto lontani da questa eventualità.

Restano aperti anche gli altri fronti. Ma se su Alessandro Pilati, che il Mantova ha richiesto per un altro anno al Sassuolo, filtra fondato ottimsmo, per Francesco Marone predomina l’incertezza. Il Mantova, infatti, è ancora combattuto se schierare in porta un under (nato dal 2000 in su, quindi non Marone che è del ’99) o un over. Tra i giovani, si era parlato di Davide Barosi (’00), nativo di Asola e nella scorsa stagione in forza al Grosseto, che però conta numerose richieste. Esattamente come il difensore centrale dell’Ancona Matelica Luca Iotti (’95), altro profilo gradito all’Acm ma appetito da diversi club. Zero sviluppi anche sul possibile ritorno di Roberto Floriano (’86): non è escluso che resti al Palermo.

E così l’unica autentica notizia di giornata riguarda Elia Galligani, che verrà ceduto al San Donato Tavarnelle, neopromossa in C. Tocca accontentarci.