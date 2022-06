Atletica leggera – Assoluti, Giulia Guarriello stavolta non vola: sesta nei 100hs

RIETI L’obiettivo era cercare di salire sul podio della finale dei 100 ostacoli, per ripetere la doppietta dell’anno scorso: oro ai Tricolori Under 23 e bronzo agli Assoluti. Non è andata così invece per Giulia Guarriello, che non è riuscita a coronare il sogno di una medaglia bis. Nel 2021 a a Rovereto aveva conquistato un fantastico bronzo; ieri sulla pista dello stadio Raul Guidobaldi di Rieti ha chiuso al sesto posto. Tempo alto per i suoi standard, 13.48, lei che solo due settimane fa ha limato il suo personal best fino a 13.29. L’oro e il titolo sono andati a Elisa Maria Di Lazzaro, classe 1998, dei Carabinieri che si è riaffacciata dalle parti dei tredici secondi: 13.01 (vento nullo), con buona azione tra le barriere. Alle sue spalle Nicla Mosetti della Bracco Atletica che ha sgretolato il personale con 13.12. Per il terzo gradino del podio Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) con 13.23.

In batteria Giulia era andata meglio, ma sempre su tempi alti, con 13.46 (+0.6 di vento) e aveva chiuso al terzo posto (le prime tre dirette in finale) dietro a Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) con 13.20 e Di Lazzaro con 13.39. A seguire la gara più attesa degli Assoluti: i 100 metri. E il campione italiano è sempre lui. Il doppio oro olimpico Marcell Jacobs (legato alla nostra città perchè la mamma è di Castiglione delle Stiviere) si è confermato tricolore nei 100 con il tempo di 10.12 (-0.9 il vento), dopo aver corso la batteria in 10.17 (+0.3). È il suo quinto titolo italiano consecutivo sui 100, al rientro dall’infortunio muscolare delle scorse settimane. In finale ha spinto fino in fondo per battere l’emergente Chituru Ali (10.16), mentre ha chiuso al terzo posto Filippo Tortu (10.24). Quarto l’altro oro olimpico della staffetta Lorenzo Patta (10.28). «Per me è un periodo un po’ complicato – spiega Jacobs – ma tra 3 settimane c’è il Mondiale di Eugene e cercherò di riconquistare tutto come l’anno scorso».