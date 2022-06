Belgrado Prima giornata di gare nel bacino serbo Ada Ciganlija, con l’esordio della squadra Junior e Under 23 nella kermesse europea che assegnerà i titoli continentali di categoria. Obiettivo raggiunto per le due azzurre della Canottieri Mincio: Sara Vesentini ed Elena Ricchiero hanno centrato la finale del K4 500 Under 23 ai Campionati Europei in Serbia. Insieme a Sara Daldoss e Lucrezia Zironi delle Fiamme Azzurre, hanno chiuso al secondo posto nella prima batteria, con un ottimo tempo (1:37.66), dietro soltanto all’armo della Polonia (1:37.07) che detiene il titolo continentale. Domenica alle ore 9.27 è in programma la finale.

Dal canto suo Emma Rodelli, altra canoista della Canottieri Mincio, impegnata nel K1 1000 Junior, ha chiuso al sesto posto nella seconda batteria, col riscontro cronometrico di 4.41:59. Questa mattina alle ore 11.18 sarà impegnata nella semifinale di ripescaggio insieme a Ivona Tsvetkova (Bul), Zilan Yilmazer (Tur), Karolina Malkova (Cze), Lidia Zornoza (Esp), Katalin Gere (Srb), Nadia Haidar (Rou), Sara Andersen (Den) e Ecaterina Ratnicova (Mda).

«Per Emma sarà molto dura centrare la finale nel K1 1000 – afferma Daniele Rossi, tecnico della Canottieri Mincio – Essere a Belgrado è già un successo per lei ed è sempre un’utile esperienza per crescere. Il K4 azzurro? Ha chiuso al secondo posto dietro la Polonia. Sarebbe bello che in finale le nostre ragazze salissero sul podio, ma anche in questo caso serve davvero un’impresa”.

In tutto, lo squadrone azzurro nella prima giornata di gare a Belgrado ha conquistato ben undici finali dirette e portato tutte le restanti barche in semifinale. Ieri si sono svolte le batterie sui 1000m e 500m. Oggi toccherà alle prime semifinali e alle ultime batterie dei 200m per poi proseguire domani con l’assegnazione delle medaglie sui 1000m. Domenica ultima giornata della kermesse: si chiude con l’assegnazione dei titoli continentali sui 200m e sui 500m.