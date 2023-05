Calcio Serie C – Mantova, parla Palazzi: “Ho chiesto a Piccoli chiarezza sul futuro”

MANTOVA Il giorno dopo la retrocessione, il presidente del Mantova Filippo Piccoli e il sindaco del capoluogo Mattia Palazzi si sono sentiti telefonicamente per parlare del futuro del club di viale Te. Palazzi, presente sabato al Martelli in occasione del play out con l’Albinoleffe, ha espresso così la sua amarezza per la retrocessione: «Siamo tutti delusi. Dell’annata in generale e non solo dell’epilogo, che purtroppo è meritato per quanto visto sul campo».

Dicevamo del colloquio con Piccoli. «Ho semplicemente chiesto al presidente di conoscere quanto prima le valutazioni societarie – ha spiegato il primo cittadino – . Negli ultimi mesi il mio interlocutore è stato Piccoli ed è per questo che ho chiesto a lui». Ovviamente Palazzi non può nè vuole entrare nel merito dei rapporti tra Piccoli e Maurizio Setti, un tema che si prefigura centrale per il Mantova del futuro. «Non è compito del Comune – prosegue il sindaco – definire questioni societarie che attengono a loro. E non è mio compito commentare i rapporti tra Setti e Piccoli, che peraltro non conosco. Ciò che mi interessa è sapere cosa intendono fare perchè serve ripartire, rifare una squadra e uno staff. E per fare tutto questo serve una società che ci creda».

A Palazzi chiediamo infine se abbia intenzione di perorare la causa del ripescaggio. «Su questo argomento non ho nulla da dire – risponde il sindaco – . Mi pare sia troppo presto per farsi un’idea se sarà possibile o meno. In ogni caso, ripescaggio o no, servono idee chiare sul futuro perchè Mantova e i suoi tifosi meritano squadre competitive e un indirizzo ben definito». Si attendono sviluppi.