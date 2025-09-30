Calcio Eccellenza – Il Castiglione conferma Volpi. Perani: “La squadra faccia di più”

Castiglione Se a Castel Goffredo si respira entusiasmo per un avvio di stagione positivo, a Castiglione il clima è ben diverso. Dopo tre giornate di Eccellenza, i rossoblù hanno raccolto soltanto un punto, con la preoccupante costante delle sconfitte interne tra le mura amiche del Lusetti. Un bilancio magro, che pesa soprattutto perché ottenuto contro avversari di livello, ma non fuori portata. La società, tuttavia, non ha voluto aprire processi affrettati: la fiducia al tecnico Sergio Volpi è stata confermata, mentre l’appello è rivolto ai giocatori, chiamati a una reazione immediata. «Nelle prime tre partite abbiamo affrontato buone squadre come Pianico, Pavonese e Soncinese – spiega il direttore generale e vicepresidente Giancarlo Perani – ma è ovvio che così non va bene, dobbiamo rimboccarci le maniche. I ragazzi si sciolgono come neve al sole: alla prima difficoltà non sanno reagire e non riescono a esprimere le loro reali potenzialità. Con un solo punto in tre gare la classifica non ci aiuta a giocare con serenità, eppure è proprio ora che serve imparare a essere cinici». Il messaggio è chiaro: il problema non è tanto tecnico, quanto caratteriale. La società non mette in discussione Volpi, convinta che l’allenatore possa guidare la squadra fuori dalle difficoltà. «Il mister non è in discussione – ribadisce Perani – ma tocca ai ragazzi dimostrare di avere prospettive diverse da quelle mostrate finora». Una pronta risposta da parte dei mastini è attesa domenica contro l’Offanenghese. Sul campo del team cremasco, che ha raccolto quattro punti sinora, la squadra alosiana deve trovare quella concretezza che purtroppo è mancata contro la Soncinese (ma non solo). Troppe le chance sprecate da un attacco che non riesce a finalizzare al meglio quanto crea.