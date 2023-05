Basket Serie A2 maschile – Staff ko a Cremona. Zanco: “La responsabilità è mia”

CREMONA Era una gara da vincere per tenersi attaccati al treno salvezza, ma ancora una volta la Staff si è mostrata troppo discontinua nel derby decisivo contro la Juvi Cremona. «Faccio i complimenti a Cremona – dichiara il tecnico Nicolas Zanco – per la salvezza ottenuta meritatamente. Serviva una partita da uomini, mi prendo la responsabilità al 100% della nostra prestazione. Evidentemente il nostro staff non è riuscito a trasmettere l’importanza di questa partita». Gli Stings hanno faticato sia in difesa sia in attacco, senza mai dare l’impressione di poter far male alla Juvi. «Non siamo riusciti ad attaccare bene la difesa di Cremona e ci siamo disuniti troppo in attacco, tentando troppe conclusioni forzate. Ora siamo spalle al muro: dobbiamo giocare alla morte con Rieti. Dobbiamo essere pronti a sbucciarci le ginocchia su ogni pallone, a tutti i costi. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto anche a Cremona. Le critiche sono giuste in questo momento, ma domenica prossima abbiamo bisogno anche del loro supporto per farcela contro Rieti». Parola al capitano Riccardo Cortese: «Sapevamo che quella con la Juvi sarebbe stata una partita sporca e a punteggio basso. Siamo stati vivi ed eravamo presenti mentalmente, ma abbiamo avuto percentuali basse al tiro da 2 e 3 punti. Difficilmente si vince in questo modo e mi prendo anche le mie responsabilità perché ho avuto una brutta serata in attacco. Quando abbiamo avuto l’inerzia a nostro favore, la Juvi è stata brava a ricacciarci indietro. Hanno preso fiducia attacco dopo attacco mettendo in mostra i nostri limiti tecnici. Forse siamo stati troppo attendisti, abbiamo sperato che la partita venisse da noi. Posso assicurare comunque che l’impegno e la voglia di vincere non sono mancate da parte nostra. Rieti? Bisogna vincere senza se e senza ma».