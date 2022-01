Calcio serie C – Mantova, Paudice ancora in dubbio. E Galligani è già pronto al debutto

Mantova E’ vigilia di campionato per il Mantova. Sensazioni che in casa biancorossa non si vivevano dal 21 dicembre scorso, giorno precedente la gara contro il Legnago, la prima del girone di ritorno, che la formazione di mister Galderisi ha iniziato nel migliore dei modi: con i tre punti. Ed è questo l’obiettivo anche per la sfida di domani pomeriggio al Martelli contro l’Albinoleffe. Una gara piena d’insidie. Non è retorica, ma la verità. Il Mantova a questa sfida ci arriverà da sfavorito, senza dubbio. Non solo per una questione di classifica, anche se alla fine sono solo 4 i punti di vantaggio degli orobici. Come noto, Guccione e compagni hanno dovuto affrontare l’ondata Covid, che ha dimezzato la rosa durante queste settimane d’allenamento e la condizione per forza di cose non può essere ottimale. Mercoledì il primo allenamento a ranghi compatti. Troppo pochi 4 giorni di lavoro per ritrovare energie e nuovi spunti di gioco. Ma gli stimoli sicuramente non mancano, come si è visto nella parte finale del match di Vercelli e nella gara contro il Legnago. Ed è proprio da qui che il Mantova proverà a ripartire per sorprendere l’Albinoleffe. Attaccare gli spazi e quando si entra in area di rigore, fare gol. Un gioco offensivo, quello richiesto dal “Nanu”, che non vede differenza tra attaccanti e difensori. Questa la premessa in vista delle scelte che il mister dovrà fare tra poche ore per schierare la miglior formazione possibile, tenuto conto, appunto, della condizione fisica di ognuno. Questo Mantova ha comunque dei punti fissi in ogni reparto e da quelli non ci si scosta. Tra questi c’è sicuramente il portiere Marone, che in settimana ha dimostrato di aver smaltito le tossine del virus con facilità. In difesa il duo centrale Milillo-Checchi, anche se il mister sembra avere un debole per Pilati, che potrebbe essere preferito a uno dei due. Panizzi terzino sinistro e dubbi invece sulla corsia di destra. Tre le opzioni: Esposito, Pinton o Bianchi, con quest’ultimo che sembra avere meno chances di tutti. In mezzo sfida a due tra Messori e Militari per fare coppia con Gerbaudo. Il vero rebus, viste le condizioni non ottimali di Paudice, è sul fronte offensivo. L’attaccante ieri non si è allenato per un problema muscolare rimediato durante la seduta del giovedì e questa mattina proverà. Se dovesse farcela, allarme rientrato, ma in caso contrario Galderisi dovrà trovare nuove idee. Sicuramente ci sarà Guccione, che può giocare sia esterno, ma anche in mezzo ai tre. Una soluzione potrebbe essere quella di schierare Pinton a destra, Guccione in mezzo, Galligani o Silvestro a sinistra, con Zappa unica punta. Oggi saranno valutate anche le condizioni di Fontana, che ieri non si è allenato a causa di un problema all’inguine.

Tommaso Bellini