Calcio Serie C – Mantova, Piccoli presidente: domani la nomina e nuovo cda

Mantova Manca davvero poco alla nomina di Filippo Piccoli nuovo presidente del Mantova. L’imprenditore veronese, a capo del gruppo Sinergy, succede a Ettore Masiello, che ieri ha chiuso la sua avventura da presidente del club di viale Te con l’approvazione di bilancio 01 luglio 2021 – 30 giugno 2022. E adesso si capirà come sarà composto il nuovo assetto societario. Gianluca Garzon con ogni probabilità manterrà la carica di vice presidente, mentre non è scontato che Masiello rimanga come socio di minoranza. Decisivo l’incontro che ci sarà domani, quando sarà composto il nuovo cda. Indipendentemente da quello che farà con il Verona, si capirà anche quale sarà il futuro di Maurizo Setti in viale Te. Attualmente è l’azionista di maggioranza insieme a Piccoli. Il figlio, Federico Setti, ha fatto parte dell’ultimo cda. Rumors parlano di una gestione totale da parte di Piccoli, ma probabilmente non da subito e quindi con l’affiancamento di Setti. Esattamente come aveva detto lo stesso Piccoli nel giorno della sua presentazione.