Mobili vecchi e rifiuti di vario genere giù dalla finestra, multa a 26enne di Mantova

MANTOVA – Curioso episodio successo nella serata di martedì 18 ottobre 2022, in via della Certosa, a Mantova, quando un 26enne, abitante nella stessa via, ha pensato bene di gettare dalla finestra rifiuti di vario genere: pannelli di compensato di un armadio, stendibiancheria, indumenti, vetri rotti, scatole e tanti altri oggetti di vari materiali fino a occupare l’intero marciapiede sottostante, rendendo impossibile e pericoloso il passaggio a pedoni. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, l’uomo è stato individuato e multato, con una sanzione di 500 euro. È stato fatto intervenire immediatamente anche il personale di TEA per il recupero del mobilio scaraventato sul marciapiede, visto il pericolo che lo stesso poteva determinare per i passanti. L’uomo si è giustificato dichiarando di essere stato costretto a disfarsi di tale materiale poiché aveva una perdita di acqua nel bagno. Ovviamente le sue giustificazioni non gli hanno evitato la multa e le spese sostenute da Tea per la rimozione dei rifiuti.