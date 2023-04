Sversamento di gasolio, area in sicurezza grazie a barriere galleggianti

MANTOVA Vigili del fuoco al lavoro, nella prima serata di ieri in via Fondamenta, a causa di un paventato allarme inquinamento. Nello specifico mancava poco alle 20 quando la segnalazione di un passante ha avvertito, a fronte di un forte odore, circa un possibile sversamento di una non meglio precisata sostanza oleosa nelle acque a Porto Catena. Immediato, dal comando di viale Risorgimento, l’intervento sul posto di una squadra oltre che della Polizia locale; i sospetti sono quindi stati confermati già all’esito dei primi riscontri con il rinvenimento di una estesa chiazza di gasolio. Tra le prime ipotesi, circa la causa, quella più accreditata parrebbe ricondurre all’erronea manutenzione di qualche imbarcazione di pescatori. Il monitoraggio è durato alcune ore e la soluzione adottata è stata quella di delimitare l’area interessata precludendola con l’ausilio di barriere galleggianti fornite da Versalis. Dai primi prelievi effettuati però, con livelli di ph e ossigenazione risultati entro i limiti, si è comunque escluso un possibile inquinamento delle acque.