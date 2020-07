Calciomercato Dilettanti/1 – Guarneri-Sporting, Gove su Vasaturo. Simone Bettoni allenerà la Juniores

MANTOVA Colpo dello Sporting che si aggiudica l’attaccante dell’Olimpia Gabriele Guarneri, classe 1998, che in Seconda Categoria ha messo a segno 14 reti. Una scommessa “ragionata” da parte della squadra di mister Novellini. In Eccellenza la Governolese ha scelto il mister della Juniores che è Simone Bettoni. Nel fine settimana potrebbe essere designato il tecnico della prima squadra, che dovrebbe essere Luca Bozzini. Sempre più in discesa le quotazioni di Ermes Ghirardi, l’altro candidato per la panchina. Intanto i Pirati hanno messo gli occhi sul 2002 del Suzzara Vasaturo, che però i bianconeri sono intenzionati a confermare in rosa.