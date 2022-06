Calcio Serie C – Mantova, Setti su Monachello: “Nessuno è indispensabile”

MANTOVA Il mercato del Mantova è fermo. «Eh sì – osserva Maurizio Setti – , più fermo di così non si può. Ma è una condizione comune a tutte le società, quindi non c’è da preoccuparsi». A tenere banco è sempre il rinnovo di Gaetano Monachello, che si fa attendere un po’ troppo. A tal proposito, Setti è lapidario: «Volete la verità? Io non impazzisco per nessun giocatore. Il mondo è pieno di tanti altri calciatori, dirigenti, anche presidenti. Monachello è bravo, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Gli è stata fatta una proposta e la sta prendendo in considerazione. Se l’accetta siamo tutti contenti, altrimenti si faranno altre scelte. Con la massima serenità. Quello che voglio dire ai tifosi mantovani è di non preoccuparsi: faremo in ogni caso una bella squadra». Parole chiare, forse impopolari alle orecchie di qualche tifoso, ma intrise di quel fatalismo che è un po’ la cifra di Setti. Non rimane che attendere. Ancora pochi giorni e le parti scioglieranno le riserve.