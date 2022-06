Auto storiche e tiro a volo domenica a Ghedi

MANTOVA Domenica appuntamento al campo di tiro a volo di Ghedi, dove si svolgerà “Car&shot” organizzata da Elite Car, una rassegna unica nel suo genere poiché abbina il fascino della auto d’epoca con la precisione del tiro a volo. L’evento si snoderà lungo tutta la giornata tra la gara di regolarità che vede coinvolte una ventina di auto e la sfida tra altrettanti tiratori impegnati in una vera e propria gara. Driver e tiratori saranno abbinati tramite sorteggio e alle fine verrà stilata una classifica generale per decretare i vincitori dei prestigiosi trofei. Il ritrovo a Ghedi è previsto per le 8, dopo di che a metà mattina è prevista la visita ad una cava di marmo della Senco a Nuvolera. Al rientro pranzo al ristorante del campo di tiro a Volo di Ghedi. Iscrizioni ancora aperte, per informazioni

numero 3470816756 (Marco Pagliarini).