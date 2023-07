Boxe – Piazza Broletto s’illumina con il Memorial Attilio Lasagna

MANTOVA Torna per gli amanti della boxe il tradizionale appuntamento estivo in piazza Broletto. Proprio di fronte al bar Lasagna gestito dal figlio di Attilio Lasagna, ex pugile mantovano a cui è dedicato il IX Memorial, sarà di scena stasera una riunione imperniata su nove match fra dilettanti e un match professionistico. Con il patrocinio del Comune di Mantova, la Provincia e Confcommercio e l’organizzazione del procuratore Francesco Ventura e dei maestri Claudio Falavigna a Massimo Di Padova saliranno sul ring quattro pugili della Boxe Mantova e uno della Mantova Ring in un programma di nove incontri che precedono il clou della riunione: il match fra i professionisti Mohammed Graich del procuratore Ventura (Boxe Verona) e Andrea Fontana (Boxe De Rua). Il IX Memorial Attilio Lasagna è stato presentato ieri presso il bar Lasagna alla presenza di Ventura, Falavigna, il presidente della Provincia Carlo Bottani, il consigliere del Comune di Mantova Fabio Madella e i due pugili professionisti. Entrambi hanno accusato al peso 69,5 kg e combatteranno per la categoria superwelter. Falavigna si è detto molto soddisfatto dei ritorno in piazza Broletto dopo quattro anni. Ventura ha sottolineato che con il suo pugile Graich hanno voluto mettersi alla prova contro un avversario difficile. Graich e Fontana, che chiuderanno la serata di boxe, hanno perso un solo match dei cinque e dei nove disputati rispettivamente. Le parole di Madella hanno evidenziato la passione che anima l’evento, sottolineando l’appoggio di Comune e Provincia per una manifestazione che ci si augura non rimanga isolata. Anche Gola di Confcommercio ha sottolineato di essere a fianco delle manifestazioni che animano la città. I due pugili hanno l’opportunità di scalare le migliori posizioni nella categoria. Bottani ha sottolineato che sarà spettacolo in una piazza finalmente senza cantiere. Il match fra Graich e Fontana vedrà sfidarsi due pugili dalle caratteristiche diverse, più potente il primo, più tecnico il secondo. Orario di inizio alle 21 e ingresso libero.