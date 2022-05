Calcio Serie C – Mantova, Setti sul mister: “Tenere Lauro? Non ho preclusioni”

MANTOVA Non ha ancora una data il vertice societario che vedrà il patron Maurizio Setti, il presidente Ettore Masiello e il vice Gianluca Garzon riuniti per le prime decisioni sul Mantova che verrà. «Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e confrontarci sulla prossima stagione – spiega Setti – . Parleremo di obiettivi e della squadra che possiamo allestire, ma al momento qualsiasi anticipazione è prematura perchè voglio prima confrontarmi con gli altri soci». Chi ha già incassato la fiducia di Setti è il ds Alessandro Battisti (peraltro forte di un contratto in scadenza nel 2023). Tutto il resto è da definire, a cominciare dall’allenatore. E il primo nome che verrà preso in considerazione sarà proprio Maurizio Lauro: «Io non ho preclusioni verso nessuno», ha affermato ieri Setti. Lasciando quindi la porta aperta ad un’eventuale conferma del tecnico campano. In alternativa, in viale Te sarebbero orientati verso un tecnico comunque emergente, ma con esperienza di categoria. Staremo a vedere. Qualche giorno di attesa anche per la questione rinnovi. Il Mantova al momento ha sotto contratto 9 giocatori: Guccione, Gerbaudo, Silvestro, Paudice, Pinton, Messori, Darrel, Galligani e Tosi. Nella lista dei possibili rinnovi figurano Monachello, Marone, Checchi e Milillo.