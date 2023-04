Calcio Serie C – Il Mantova perde col Padova (1-3) e va ai play out con l’Albinoleffe

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Clima incandescente per l’ultima partita di campionato del Mantova, che per i biancorossi mette in palio la salvezza. Avversario il Padova, già matematicamente qualificato per i play off. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale, anche dagli altri campi che interessano il Mantova.

Il Mantova si salva se:

VINCE (indipendentemente dai risultati delle altre)

PAREGGIA

* e il Trento non vince

* e la Pro Vercelli non vince

* e Triestina e Piacenza non vincono

PERDE

* la Pro Vercelli perde

* Trento e Sangiuliano non vincono

* il Sangiuliano non vince, la Triestina perde e il Piacenza non vince

MANTOVA-PADOVA 1-3

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi (74′ Matteucci), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli (85′ Yeboah); Pedone (67′ D’Orazio), De Francesco, Pierobon; Gucione (74′ Fontana), Bocalon, Mensah (85′ Rodriguez). A disp.: Chiorra, Malaguti, Darrel, Iotti, Padella, Silvestro, Gerbaudo, Conti, Luscietti. All.: Mandorlini.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan (58′ Ilie), Valentini, Delli Carri, Crivello (74′ Cretella); Vasic (66′ Piovanello), Radrezza, Dezi; Jelenic (66′ Franchini), Bortolussi, Russini (74′ Curcio). A disp: Zanellati, Zanchi, De Marchi, Ceravolo. All.: Torrente.

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (assistenti: Porcheddu di Oristano e El Filali di Alessandria).

RETI: 34′ Delli Carri, 46′ pt. Pierobon, 56′ Jelenic, 81′ Valentini.

NOTE: Ammoniti: Pedone, Kirwan, Fazzi, Ilie. Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 0’+5′.

GLI ALTRI “MATCH SALVEZZA” DI GIORNATA:

Lecco-Pro Vercelli 0-0

Trento-Novara 2-1

Sangiuliano-Pro Patria 0-1

Pordenone-Albinoleffe 1-0

Pergolettese-Triestina 1-2

Piacenza-Vicenza 1-0

LA CRONACA DAL “MARTELLI”

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

90′ L’arbitro assegna 5′ di recupero. Nel mentre D’Orazio becca il palo.

90′ Matteucci prova al volo dal limite, ma la sfera si impenna vertiginosamente.

85′ Mandorlini tenta il tutto per tutto con inserendo Rodriguez e Yeboah al posto di Ceresoli e Mensah.

81′ Tris del Padova che trova il gol con il colpo di testa vincente di Valentini da sviluppi di calcio d’angolo.

79′ Mantova che ci crede con una punizione insidiosa conquistata. Sulla battuta D’Orazio calcia altissimo.

69′ Momento difficile per il Mantova che ha accusato il gol.

64′ Percussione di Mensah sulla sinistra, che poi tenta il tiro che esce debole. Donnarumma para facilmente.

56′ Raddoppio del Padova. Russini si fa parare da Tosi, ma sulla respinta Jelenic si tuffa di testa e segna.

53′ Mantova che insiste in avanti.

48′ Padova in avanti con Vasic che sciupa il raddoppio.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

46′ Squadre a riposo. Il Mantova sarebbe salvo in questo momento. A tra poco per la ripresa.

46′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pierobon centra l’angolino opposto su assist dalla destra di Mensah, deviato da un difensore del Padova.

44′ Ci prova anche Guccione dalla distanza, ma calcia altissimo.

41′ Ancora De Fracesco ci prova dal limite, ma non inquadra lo specchio.

38′ Conclusione insidiosa di De Francesco che si smorza a millimetri dal palo.

36′ In questo momento il Mantova disputerebbe i play-out.

34′ Gol del Padova con Delli Carri che trova la deviazione giusta di testa su un traversone dalla destra di Jelenic.

33′ Occasione Padova con Valentini di testa; palla che finisce a lato.

32′ Schermaglie tra le due tifoserie.

28′ Ancora Mantova in avanti con traversone di Mensah, ma che nessuno arpiona e la difesa ospite spazza in angolo.

26′ Contropiede Mantova: Mensah si invola sulla sinistra, mette al centro per Guccione la cui girata finisce alta.

23′ Trento in vantaggio 2-0, ma il Mantova sarebbe comunque salvo per la classifica avulsa.

18′ Traversone troppo lungo di De Francesco.

11′ Prova ad affacciarsi il Padova con il primo calcio d’angolo. Brividi sul traversone dalla bandierina. Palla che si spegne sul fondo.

9′ Mensah si divora il gol tutto solo davanti al portiere.

6′ Già 3 calci d’angolo in questi primi 6′ minuti. Mantova in pressing e Padova sulla difensiva.

4′ Primo corner della partita per il Mantova. Sugli sviluppi palla respinta sulla linea da un difensore padovano.

3′ Mantova propositivo con Pedone che cerca un compagno in profondità, ma calibra male il passaggio e l’azione sfuma.

2′ Subito Mantova in avanti con traversone di Ceresoli che finisce tra le braccia di Donnarumma.

1′ Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa dopo lunga attesa per rispettare la contemporaneità con gli altri campi.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Padova in casacca azzurra e pantaloncini neri.

Pomeriggio caldo, terreno in ottime condizioni e più di 5000 spettatori sulle tribune.