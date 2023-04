Calcio Serie C – Mantova, tribuna centrale esaurita per il match col Renate

MANTOVA “Tutti al Martelli” è il tormentone che risuona in questi giorni nei pressi di viale Te. L’ha detto il presidente del Mantova Filippo Piccoli subito dopo la vittoria con l’Albinoleffe, lo ripetono i giocatori, e probabilmente lo ribadirà anche Andrea Mandorlini nella conferenza stampa in programma oggi. Lo impongono il momento e la partita: sabato contro il Renate, il Mantova si gioca un’altra fetta di stagione. Se vince può continuare a sperare nella salvezza diretta; diversamente, si riavvicinerebbe lo spettro play out. Da qui la decisione di Piccoli di promuovere l’ingresso gratuito.

Il popolo biancorosso ha apprezzato e sta rispondendo alla grande. A ieri sono già 1.500 i biglietti prenotati che, sommati ai 650 abbonati, portano il totale delle presenze al Martelli oltre quota 2.100. Numero ovviamente destinato a salire, diciamo anche a raddoppiare, visto che mancano ancora due giorni alla partita. Nel frattempo, la tribuna centrale è andata esaurita. Restano dunque disponibili i soli tagliandi di curva e tribuna laterale.

Urge a questo punto ricordare le modalità di prenotazione dei biglietti. C’è quella tradizionale, ovvero al Mantova Point (aperto oggi e domani dalle 9.30 alle 18.30) o al Gimme Five di piazza Virgiliana. E c’è quella “innovativa”, che consiste nell’inviare una mail a ticket@mantova1911.club indicando il proprio nome, cognome e data di nascita, oltre al settore richiesto: la società, sempre via mail, provvederà ad inviare il biglietto che il tifoso potrà stampare oppure semplicemente mostrare ai controllori sul proprio telefonino. Il Mantova è una delle pochissime società ad utilizzare questo metodo innovativo, che i tifosi stanno apprezzando. Ricordiamo che i tagliandi sono disponibili anche sabato (giorno della partita) alla biglietteria di fronte all’ingresso della tribuna centrale, ma è vivamente consigliato muoversi prima onde evitare lunghe code, come sempre accade in questi casi.

Si va insomma verso il record di presenze stagionale. Soltanto in due occasioni quest’anno si è oltrepassata quota 2mila: col Sangiuliano (2.478) e col Vicenza (3.546). Numeri anche in quei casi agevolati dai prezzi stracciati dei biglietti, ma tant’è. Verrà il giorno, si spera, in cui non ci sarà bisogno di adottare promozioni per riempire il Martelli. Nel frattempo, i tifosi fanno bene ad approfittarne. E, soprattutto, sarà bene che ne approfitti la squadra.