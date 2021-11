Calcio Serie C – Mantova, via libera per i tifosi a Verona

MANTOVA Allarme rientrato, trasferta salvata. I tifosi del Mantova potranno seguire la squadra domenica a Verona, sugli spalti dello stadio Gavagnin-Nocini, senza alcuna restrizione. Così ha stabilito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che in un primo momento aveva sospeso la distribuzione dei biglietti ai mantovani. C’era il rischio di incidenti, non tanto con i supporter della Vecomp, ma con quelli del Padova (attesi a Piacenza, quindi non lontano) o del Verona (alle prese con una domenica libera, visto che l’Hellas gioca lunedì). Il precedente di Mantova-Padova, una decina di giorni fa, aveva messo all’erta le autorità.

Dopo un attento esame, il Viminale ha tolto le riserve e concesso il via libera. Non senza una postilla di avvertimento nella circolare emessa ieri, che così recita: “Nel rimarcare il deplorevole comportamento posto in essere da alcune frange di tifosi del Padova e del Mantova, scontratesi prima della gara del 7 novembre scorso, (…) l’Osservatorio attiverà il costante monitoraggio del contegno delle predette tifoserie in occasione dei prossimi incontri al fine di considerare, in caso di reiterazione di episodi deprecabili, la possibilità di proporre al Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ndr) l’adozione di provvedimenti di rigore”. Insomma una sorta di ammonizione, di cui la tifoseria virgiliana dovrà tenere conto se non vuole rischiare divieti o restrizioni per le prossime partite.

La prevendita per Virtus Vecomp-Mantova, match in programma alle ore 14.30, è partita ieri, poche ore dopo il via libera dell’Osservatorio. C’è tempo fino alle ore 19 di sabato. I tifosi possono acquistare i biglietti in varie modalità: on-line su www.diyticket.it; tramite prenotazione, ritiro e pagamento (in contanti ed entro le 19 di sabato) presso un punto Sisal (bar, tabacchi, edicole); tramite pagamento con carta di credito e ricezione del biglietto in pdf alla mail di registrazione. Il prezzo per il settore ospiti sarà di 10 euro.

Si prevede un discreto afflusso di pubblico. Il Gavagnin è omologato per 1.500 spettaori, che con la capienza al 75% si riducono a poco più di 1.100. La possibilità di vederli tutti occupati non è remota, per una serie di motivi: l’importanza della partita, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza; la vicinanza geografica tra Mantova e Verona; l’orario del match (14.30), per una volta di buon senso. Il confortante stato di forma dei biancorossi (due pareggi e una vittoria nelle ultime tre gare) potrebbe fungere da ulteriore richiamo per i mantovani indecisi. Con la speranza che ne valga la pena.