MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Tra poco in campo Mantova e Virtus Vecomp, vero e proprio spareggio play off. Il Mantova, 11esimo a -1 dai veronesi, cerca un successo che in casa manca dal 24 gennaio. Numerose assenze per Troise: Checchi (squalificato); Ganz, Panizzi, Tozzo, Baniya e Moreo (infortunati). Tanti anche i diffidati: Zanandrea, Bianchi, Milillo, Militari, Guccione e Cheddira. La Vecomp è reduce da quattro sconfitte consecutive. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-VIRTUS VECOMP 3-2

MANTOVA (3-5-2): Tosi; Bianchi, Milillo, Zanandrea; Guccione (87′ Zappa), Militari (63′ Pinton), Zibert, Gerbaudo, Silvestro (63′ Lucas); Zigoni (46′ Cheddira), Di Molfetta (87′ Mazza). A disp.: Bertolotti, Vencato, Sane, Saveljevs. All.: Troise.

VIRTUS VECOMP (4-3-1-2): Giacomel; Mazzolo (82′ Carlevaris), Visentin, Pellacani, Daffara; Delcarro, Bentivoglio (78′ Danieli), Lonardi; Danti; De Marchi (66′ Pittarello), Arma (78′ Marcandella). A disp.: Chiesa, Sibi, Pinto, Pessot, De Rigo, Iurato, Paloka, Bridi. All.: Fresco.

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno (assistenti: Bianchini e D’Angelo di Perugia)

RETI: 25′ e 65′ Zibert, 40′ Daffara, 44′ Delcarro, 81′ rig. Guccione.

NOTE: Corner 2-3. Ammoniti: Silvestro, Danti, Mazza. Recuperi: 0’+3′

Secondo tempo

93′ FINITA! Il Mantova torna meritatamente al successo e mette la freccia in classifica proprio sulla Vecomp. Per i veronesi la quinta sconfitta consecutiva.

93′ Ultima chance: cross di Danti su punizione, Tosi para in bello stile. E fatta.

92′ Azione pericolosa di Pittarello in area, ma la conclusione non impensierisce Tosi, che blocca a terra.

90′ 3′ di recupero accordati dall’arbitro. Fallo tattico di Mazza a centrocampo: giallo per lui.

90′ Pinton si guadagna un ottimo calcio di punizione dopo una galoppata irresistibile sulla fascia destra. Ottimo impatto per l’ex di turno.

89′ Forcing finale della Virtus che si gioca il tutto per tutto, il Mantova reagisce solo in contropiede con Cheddira.

87′ Troise si copre togliendo Guccione e Di Molfetta per Zappa e Mazza.

85′ Zibert prova il tiro dell’anno da lontanissimo, palla fuori.

81′ GOOOOOOOOOOOOL FILIPPO GUCCIONE!!!! 3-2 per il Mantova!!!

80′ Rigore per il Mantova: Mazzolo stende in area Cheddira. Zucchetti non ha dubbi.

72′ Pittarello steso da Zibert sul fronte sinistro dell’area virgiliana. Punizione pericolosa per la Vecomp. Gran tiro del 10 veronese, Tosi para bene.

68′ Miracolo di Giacomel! Saetta di Guccione: tiro potentissimo, ma il portiere ospite si salva e respinge.

68′ Pinton steso da Mazzolo sulla fascia destra all’altezza del fondo. Punizione per il Mantova: sulla palla Guccione e Di Molfetta.

65′ GOOOOOL DI URBAAAAAAN ZIBERT! DOPPIETTA DELLO SLOVENO!!! Improvvisa sassata da fuori area, che non lascia scampo a Giacomel! Il Mantova trova un meritatissimo pari.

63′ Sugli sviluppi del corner successivo ci prova ancora Arma che però non inquadra lo specchio della porta.

62′ Bentivoglio pesca Arma in sospetto fuorigioco (non concesso). Salva tutto Zanandrea.

59′ Il Mantova fa la partita, la Virtus Vecomp pensa a mantenere il prezioso vantaggio. Ma in questa ripresa i biancorossi sembrano meno incisivi.

52′ La punizione di Danti è tutt’altro che memorabile e termina fuori.

50′ De Marchi steso poco fuori dall’area da Cheddira: punizione pericolosa per la Vecomp.

48′ Subito Cheddira si rende pericoloso in area, ma la difesa della Vecomp si salva in qualche modo.

46′ Squadre pronte a riprendere: fuori Zigoni, dentro Cheddira.

Primo tempo

45′ Il direttore di gara Zucchetti di Foligno fischia la fine del primo tempo. Svantaggio immeritato per il Mantova che, dopo aver condotto per larghi tratti la gara, capitola per due volte nel finale di frazione. Nella ripresa i biancorossi dovranno cercare di recuperare lo svantaggio.

44′ Vecomp in vantaggio: batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner, Delcarro trova lo spiraglio giusto per raddoppiare.

40′ Pari della Vecomp con Daffara. Cross di Danti per Arma: colpo di testa in area, Tosi respinge da campione di piede, la palla carambola fuori area per Daffara che con un tiro secco da fuori area trova la rete.

38′ Si vede la Vecomp: cross dalla sinistra di De Marchi, Tosi esce sicuro in presa alta.

33′ Zibert scatenato: saetta da fuori area, Giacomel smanaccia in corner.

32′ Mantova in pressione: Bianchi crossa in mezzo per Guccione, la difesa veneta si salva.

25′ L’azione parte dal fronte sinistra dell’area: sponda di Zigoni per Guccione, la palla filtra per Gerbaudo che serve Zibert, il quale deposita in rete!

25′ GOOOOOOL DEL MANTOVAAAAAAA! UUUUURBAN ZIBERT!!!!

24′ Punizione dalla lunghissima distanza di Di Molfetta, la palla termina sul fondo senza creare pericoli per la porta ospite.

22′ Dialogo Guccione-Gerbaudo all’altezza del vertice sinistro dell’area veneta, ma la palla finisce docile nelle mani di Giacomel.

21′ Ci prova da fuori l’ex Bentivoglio: palla fuori.

19′ Fasi confuse dell’incontro, nessun sussulto.

9′ Primi minuti senza grossissime emozioni.

1′ Partiti! Mantova in maglia bianca con banda rossa, Vecomp con la tradizionale casacca rossoblù.