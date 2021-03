Medole, avanti con i tagli ma il comitato solleva dubbi

MEDOLE – Proseguiranno ancora in questi giorni i lavori di potatura ed eventuale abbattimento di alcuni alberi lungo via Repubblica, mentre a partire dalla prossima settimana l’intervento dovrebbe prendere il via anche in viale Zanella. Ma mentre i lavori procedono, il comitato solleva alcuni dubbi sullo stato di salute di parte degli alberi che sono stati abbattuti tra lunedì e ieri. «Purtroppo – fa sapere il comitato – ci è sorto spontaneo qualche dubbio sulla natura degli abbattimenti dal momento che abbiamo notato come alcuni degli alberi oggetto di taglio, in realtà non fossero cavi o gravamente malati. Almeno questo ci sembra guardando la base degli alberi rimasti al suolo (foto)».

Nel frattempo oggi il comitato depositerà in municipio le 550 firme raccolte durante i vari banchetti e appuntamenti in centro paese nel corse delle passate settimane. È intenzione del gruppo di cittadini fare accesso agli atti chiedendo di visionare la documentazione mandata dalla Soprintendenza. Le firme saranno depositate in Comune da Fausto Monici, Monica Morbini e Gilberto Panizza.

«I lavori proseguono – afferma il sindaco Muaro Morandi – come chiesto dalla Provincia. Noi, dal canto nostro, ci stiamo muovendo a caccia dei fondi necessari per la riqualificazione e la progettazione della stessa».