Calcio Serie C – Mille non più mille: Matelica-Mantova vista da Chiara

MANTOVA Matelica-Mantova. Attesa febbrile e ottimismo. Esagero? E va bene, avete ragione, però attesa sì. Giuseppe «Forza Mantova, ubriachi di biancorosso!»; Ivan «Forza ragazzi. Mai molar!»; Lauro e Maria Rita «Forza Mantova!».

Troise ha dichiarato «bisogna alzare l’asticella» e tutti siamo sicuri che i famosi attributi, usciti finalmente domenica scorsa in nove contro undici, siano partiti col pullman che ha portato la squadra a Macerata. Quindi… Luigi «Oggi non ci sono scuse, mister Troise, tre punti e tutti felici e contenti!»; Davide «A ghè da vinsar e basta!»; Andrea «Dai!».

Così alle 15 chi può segue in diretta il match. 45 minuti di… sotto la maglietta (blu stavolta) niente. Squadra molle. Idee (?) confuse, azioni? Poche, anzi meno ancora! William «… primi 15 minuti, ho già voglia di cambiare canale. Inguardabili!»; Alessandro «Vorrei grinta e pressing! Basta melina, per favore!»; Dante «Già, ma questo è il Mantova del “buon” Troise»; Enzo (ironico) «Forza biancorossi, un bel pareggino…»; Ettore «Sarei un po’ stufo di accontentarmi di vivacchiare»; Giuseppe «E ci è andata bene finora»; Federico «Vero. Pur non dominando il Matelica ha fatto di più»; Lorenzo «Daiiii!!!».

I famosi attributi purtroppo sono rimasti negli spogliatoi del Martelli e il popolo biancorosso rumoreggia. E si incavola. William «Mister: a Matelica cambiamo registro, alziamo l’asticella… ma vai a … te e quelli che ti danno fiducia!».

Secondo tempo. Al 7’ Ganz sbaglia un gol facile facile, liberato in area da Zibert, migliore in campo, al termine della prima azione in velocità. Ettore «… cacchio!».

Risveglio tardivo, con l’ingresso di Zigoni e Sane (palo del primo e buon tiro del secondo parato dal portiere) e qualcuno ci crede ancora: Giuseppe «Non mollare perché c’è una curva la Te… canta solo per te!»; Moreno «Dai che la vinciamo!».

Finisce 0 a 0.

Federico «Comunque, se non altro, buone indicazioni»; Chiara «Buone indicazioni?»; Federico «Non abbiamo subito reti!».

Troppi tifosi sono stufi. Arrabbiati. Delusi. Luigi è sarcastico «Complimenti per la grande partita, tutta grinta e schemi di gioco sopraffini! Un piacere vedervi giocare»; Davide ci va giù pesante «L’è na lagna continua sto Mantova. Da tre mesi che schif!». Alberto «Chi ha visto la partita, come sempre, si è fatto il sangue amaro»; Antonio «Classico pareggio tra due squadre che si accontentano»; Renata «Mai una gioia e non ditemi che però muoviamo la classifica. Io… urlo!!»

Eppure c’è chi lo dice. Davide «Salvezza ad un passo»; Paolo «Meritavamo noi, ma pazienza» e Cesare è soddisfatto al 50% «Oggi per metà gara ho visto una squadra ben messa in campo che ha creato gioco e occasioni. Forza Mantova».

Forse non ha tutti i torti, però Matteo si lamenta «Non vinciamo più» e quando Alberto dice mesto «Che tristezza!», Giuseppe aggiunge «Sperema da vinsar an per da partidi».

A Troise che dichiara «Siamo sulla strada giusta, abbiamo concesso poco a una squadra che segna molto e sfiorato la vittoria», Enzo risponde «E’ un po’ patetico. Ha bisogno di Sustanon per ricaricarsi».

Mantova deprimente al punto che Luca scrive «Io non voglio più commentare, dico tutto a fine campionato».

Speriamo cambi idea già domenica.