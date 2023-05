Calcio Serie C Play out: ALBINOLEFFE-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

ZANICA (Bg) Buon pomeriggio dall’Albinoleffe Stadium di Zanica. Contro i bergamaschi padroni di casa il Mantova si gioca il primo atto di una doppia sfida che mette in palio la salvezza (sabato prossimo il ritorno al Martelli). Cinquecento i tifosi biancorossi presenti nel settore ospiti: è come se si giocasse in casa. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

ALBINOLEFFE-MANTOVA 1-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Offredi; Borghini, Marchetti, Saltarelli; Petrungaro, Doumbia, Genevier, Brentan, Zoma; Cocco, Manconi. A disp.: Pratelli, Pagno, Muzio, Milesi, Gusu, Giorgione, Gelli, Miculi, Piccoli, Angeloni, Frosinini, Toma. All.: Foscarini.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Matteucci, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pedone; Guccione, Bocalon, Mensah. A disp.: Chiorra, Malaguti, Iotti, Pierobon, Procaccio, D’Orazio, Fazzi, Fontana, Luscietti, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

ARBITRO:Giuseppe Collu di Cagliari (assistenti: Valente di Roma 2 e Pressato di Latina)

RETI: 32′ Manconi.

NOTE: Ammoniti: Ceresoli

Primo tempo

32′ Gol dell’Albinoleffe. Manconi sblocca la partita con un siluro dalla distanza che inganna Tosi.

29′ Girata al volo di Ghirardi che finisce altra sopra la traversa.

27′ Colpo di testa di Borghini da sviluppi da calcio di punizione battuto da Genevier. Tosi blocca sulla linea.

21′ Partita che si scalda con i padroni di casa che provano a farsi vedere dalle parti di Tosi.

16′ Mantova all’arrembaggio in questo primo quarto d’ora di gioco.

9′ Nulla di grave, Petrugnaro di nuovo in campo. Nel frattempo, i tifosi biancorossi sono scatenati; con cori e tamburi continuano a spingere la squadra. Si gioca in casa.

8′ Albinoleffe per ora in 10 per infortunio alla mano di Petrugnaro.

4′ Imbucata dalla sinistra di Mensah per Guccione che tenta il tiro a giro, ma la palla finisce fuori di poco.

3′ Mantova che prova a fare la partita.

2′ Virgiliani subito in avanti con un cross rasoterra di Gerbaudo che finisce tra le braccia di Offredi.

1′ Calcio d’inizio battuto dai biancorossi.

Squadre in campo. Padroni di casa in divisa blu celeste. Mantova in divisa biancorossa.

Giornata soleggiata a Zanica. Aspettando l’ingresso in campo delle squadre. Tifosi del Mantova già carichi. 500 supporter pronti a tifare biancorossi. Terreno in non perfette condizioni.