Calcio Serie C: RENATE-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

MEDA (Mb) Buonasera dallo stadio Città di Meda. E’ una serata di grande festa per il Mantova, che affronta il Renate il giorno dopo la conquista matematica della promozione in Serie B. Un match dunque ininfluente per i biancorossi, che hanno trascorso la serata e la nottata di ieri a celebrare lo storico traguardo insieme ai tifosi. C’è comunque una partita da giocare e, possibilmente, onorare. Noi, come sempre, la seguiremo con aggiornamenti in tempo reale. Con un occhio al campo e uno agli spalti per raccontarvi la festa dei 1.200 tifosi al seguito. Restate connessi!

RENATE-MANTOVA 1-0

RENATE (3-5-2): Ombra; Possenti, Alcibiade, Bosisio; Anghileri, D’Orsi, Esposito, Baldassin, Paudice; Sorrentino, Bocalon. A disp. Fallani, Gasperi, Procaccio, Ghezzi, Pinzauti, Alfieri, Currarino, Tremolada, Acampa, Auriletto, Vimercati, Bracaglia. All. Pavan.

MANTOVA (4-3-3): Sonzogni; Fedel, Brignani, Bani, Panizzi; Trimboli, Wieser, Muroni; Galuppini, Monachello, Bombagi. A disp. Festa, Napoli, Celesia, Redolfi, Mensah, Burrai, Debenedetti, Cavalli, Radaelli, Argint, Bragantini, De Maio, Giacomelli. All. Possanzini.

ARBITRO: Valerio Pezzopane de L’Aquila (assistenti: Lisi di Firenze e Colaianni di Bari).

RETI: 40′ Bocalon.

NOTE: Ammoniti: Paudice, Muroni. Calci d’angolo: 2-2.

Secondo tempo

51′ Torna l’equilibrio in campo. Mantova che è uscito dagli spogliatoi con un piglio diverso.

50′ Riprende il gioco. Renate momentaneamente in 10.

49′ Gioco fermo: un giocatore del Renate a terra.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

47′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

46′ Gioco fermo per un violento scontro di gioco tra Wieser e Bosisio.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero.

45′ Fedel raccoglie la corta respinta di Ombra, ma mal coordinato manda alto alle stelle.

40′ Gol del Renate. Tiro di Sorrentino che Sonzogni non trattiene. L’ex Bocalon da due passi deve solo spingerla dentro. Per l’attaccante nessuna esultanza.

36′ Imbucata di Muroni per Monachello che ci prova in diagonale ma non riesce a metterla in rete.

36′ Intanto sugli spalti il popolo biancorosso non smettere di cantare ed incitare i propri beniamini.

30′ Conclusione ravvicinata di Paudice che Sonzogni respinge, ma l’attaccante era partito in fuorigioco.

27′ Primo corner per il Mantova. Dagli sviluppi nulla da segnalare.

24′ Punizione insidiosa del Renate con la palla che attraversa tutta l’area di rigore e termina vicina all’incrocio dei pali.

21′ Wieser perde palla e la regala al Renate che non ne approfitta.

16′ Primo ammonito della gara: è l’ex biancorosso Paudice.

10′ Ritmi non elevati in questi primi minuti di gioco. Ci prova Bosisio dalla distanza, ma la conclusione finisce centrale.

5′ Mantova che ci prova con Bombagi, ma il suo tiro a giro finisce fuori misura.

2′ Subito cori da parte del pubblico virgiliano: “La capolista se ne va!!” cantano in coro.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Renate.

Pre-gara

Lo speaker dello stadio annuncia che il presidente del Renate si complimenta col Mantova per la conquista della promozione in Serie B.

Ingresso trionfale in campo per il Mantova che viene osannato ed esaltata dal proprio pubblico.

Nonostante si giochi lontano dal Martelli e ad un orario proibitivo per i tifosi Mantovani, i supporter virgiliani attesi al “Città di Meda” sono 1200.

Novità di formazione per Possanzini che schiera dal primo minuto Sonzogni tra i pali e arretra in difesa Bani. Squalificato Fiori che assisterà il match seduto in tribuna.