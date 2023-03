Pallavolo serie B1 f – Nardi favorita con il Blue Team. Euromontaggi Porto a riposo

Mantova Nel girone C della B1 femminile di pallavolo, turno di riposo per l’Euromontaggi Porto di Cristina Guicciardi e Marco Bertolasi. In campo andrà solo la Nardi, dopo aver a sua volta riposato la scorsa settimana. Al momento la squadra è fuori dai play off con il quinto posto in classifica e va quindi alla caccia di punti pesanti per rientrare nella zona nobile. La squadra di Fabio Tisci e Nedo Panizza al PalaAlesia di Volta Mantovana ospita il Blue Team Pavia di Udine (ore 20.30, arbitri Sara Noria e Moscardi di Brescia): 32 punti contro i 16 delle friulane, al momento in terzultima posizione. «Nella zona salvezza tutto è in gioco e per le nostre avversarie ogni punto è prezioso – afferma il tecnico Tisci – Noi come sempre dovremo fare il nostro dovere. Per vincere bisogna fare sempre meglio degli altri. Non conta la posizione in classifica: questo ci insegna il nostro girone».