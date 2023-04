Calcio Serie C – Sabato Mantova-Renate: biglietti gratis e… digitali, ecco come richiederli

Mantova Da quanto circola sui social, le parole del presidente Piccoli dopo la vittoria sull’Albinoleffe hanno ricevuto il pieno consenso dei tifosi. Oggi partirà la prevendita gratuita dei tagliandi per il match di sabato con il Renate. Due le modalità. La prima è una novità. I tifosi possono inviare una mail a ticket@mantova1911.club con nome, cognome luogo e data di nascita di ogni intestatario e settore richiesto (Curva Te, Tribuna Laterale o Tribuna Centrale). Per accedere allo stadio basterà mostrare la copia digitale del biglietto con documento d’identità. Oppure si possono acquistare al Mantova Point di Viale Te: da oggi fino a venerdì (ore 9.30-18.30) e al Gimme Five Sport Store di Piazza Virgiliana. Sabato, invece, i tagliandi saranno disponibili alla biglietteria di Piazzale Ragazzi del ’99, dalle 9:30 alle 14:30. L’invito agli sportivi è quello di usufruire della prevendita per evitare eventuali code, come accaduto altre volte nel giorno della partita.