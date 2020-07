Pallavolo f – Porto, senti coach Marone: “In B1 l’asticella si alza”

PORTO MANTOVANO Grande fermento in casa Ngs Porto. La società è al lavoro per completare l’organico della squadra neopromossa in B1 e intanto ha ricevuto dal comitato regionale il via libera alla partecipazione al campionato nazionale di serie D con una squadra “progetto giovane”, la stessa che disputerà il torneo provinciale under 17.

Il tutto sotto la supervisione del confermatissimo coach Biagio Marone nella sua nuova veste di Direttore tecnico. La società guidata dalla presidentessa Carmen Rossi ha infatti affidato all’allenatore emiliano il compito di guidare lo sbarco in B1. Al suo fianco, nel ruolo di secondo, non avrà più Leonardo Camarini, vice di Matteo Solforati alla Nardi Volta, bensì Simone Lazzari giunto dall’Inox Rivalta. «Affronteremo il campionato da neopromossi – ricorda Marone – e cercheremo di ben figurare. Siamo curiosi di vedere quale sarà il girone e quali le avversarie, mi auguro naturalmente ci sia il derby col Volta; per la provincia di Mantova avere due squadre in B1 è un bel risultato».

Con la promozione in B1 si alza notevolmente l’asticella rispetto alla scorsa stagione nella categoria inferiore. «Ne siamo perfettamente consapevoli – assicura Marone – il livello è più alto, sotto tutti i punti di vista. La B1 è il terzo torneo nazionale in campo femminile, per noi è motivo d’orgoglio parteciparvi. La società sta facendo il possibile per mettermi a disposizione un organico all’altezza della situazione. Al momento, tra nuovi arrivi e conferme, abbiamo centrato tutti gli obiettivi di mercato».

La seconda stagione del coach a Porto nasce dunque sotto i migliori auspici. «Sono arrivato l’estate scorsa – ricorda il tecnico di Ozzano Emilia – e per la prima volta nella carriera di allenatore uscivo dalla mia regione per mettermi alla prova in un altro contesto. Per come è andata la stagione, almeno sino a quando si è potuto giocare, direi che ho fatto bene. Ho lavorato in un’ottima società, ho allenato un bellissimo gruppo di atlete, che mi hanno sempre seguito. Faccio il pendolare fra Ozzano e Porto, i chilometri da percorrere sono tanti, ma la passione supera ogni problema».

Sul fronte mercato, trattative avviate per il ritorno in casa Ngs del martello Micole Maghenzani dopo l’esperienza a Ostiano e per l’ulteriore innesto del libero Lucrezia Saccani, mantovana doc che ha giocato l’ultima stagione in B2 a Brindisi con l’Oria. Un’altra atleta virgiliana, la 25enne centrale Annachiara Cantamessa, cresciuta proprio nel Porto, resta in B1 ma passa dal Palmi alla pistoiese Blu Volley che punta al salto in A2.