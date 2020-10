Basket serie A2 f – MantovAgricoltura vuole il primo successo interno: derby con l’Alpo

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura San Giorgio prosegue il suo cammino e stasera ospita al Dlf per l’atteso derby l’Alpo di Soave (gara anticipata alle ore 20 per il coprifuoco, arbitri Luchi di Prato e Melai di Santa Maria a Monte). Le venete hanno 2 punti nel girone Nord dell’A2 contro i quattro delle virgiliane, reduci dal secondo successo in trasferta colto sabato scorso a Ponzano Veneto con lo Schiavon. E’ stato diminuito il numero di spettatori che potrà assistere alla sfida con le veronesi (solo il 15% della capienza del Dlf), così da evitare qualsiasi rischio e in modo da assecondare le direttive ministeriali: il match potrà essere seguito in diretta YouTube alle 20. L’Alpo ha vinto contro Castelnuovo Scrivia nel recupero ma ha perso contro Crema e Moncalieri, candidate al salto in A1. Facile supporre che si presenterà a Mantova con la volontà di riscattarsi. Ricordiamo che molte atlete di MantovAgricoltura hanno militato nel team veneto. Sarà importante riconfermare la solidità mostrata nelle prime tre giornate e c’è la volontà di vincere la prima gara al Dlf, visto che quella del debutto interno con Crema è andata male, nonostante l’ottima gara delle virgiliane, “mortificate” dal netto passivo finale. «A Ponzano siamo riuscite a mettere in atto il nostro gioco – afferma la pivot argentina Florencia Llorente – e tramutato in partita quanto facciamo negli allenamenti. Abbiamo difeso molto bene, corso, collaborato tanto fra di noi passandoci palloni per costruire azioni di squadra. Nei primi due quarti non siamo riuscite ad imporci come avremmo voluto, ma dal terzo siamo state brave a tenere duro in difesa e l’aver infilato diverse bombe ci ha aiutate a prendere in mano la partita per chiudere col successo. Alpo è una squadra sempre ai vertici della classifica, sarà difficile. Noi però cercheremo di dire la nostra con una buona difesa, un pressing stretto sulla palla e in attacco buone soluzioni ed anche con un pizzico di fortuna potremo provare a batterci contro tutte le avversarie. Dobbiamo continuare a lavorare sodo. Mi sto trovando davvero bene a Mantova e sento di poter dire di aver trovato una famiglia. Tutti lavorano con responsabilità e serietà, consapevoli di essere uniti dando questo bel senso di famiglia: mi hanno fatta sentire a mio agio fin dal primissimo momento. Siamo una squadra che può dare tanto e può fare tanti passi in avanti in questa seconda avventura in A2. Non siamo ancora arrivate, ma siamo in cammino per fare molto bene. Credo davvero tanto nella mia squadra, nelle mie compagne, nei coach e in tutta la società: continuiamo a lavorare come stiamo facendo per proseguire nel nostro percorso».