Calcio Serie C – Verso Juve-Mantova: stop anticipato ai biglietti del settore ospiti

MANTOVA Dietrofront improvviso sui tempi di prenotazione biglietti del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Il limite era stato fissato per le ore 19 di stasera, ma è stato anticipato alle 21 di ieri. La comunicazione è arrivata poco dopo le 19 di ieri sui canali social del Mantova.

Dunque, i tagliandi del settore ospiti non sono più disponibili. Non perchè siano andati esauriti (ce n’erano poco più di 1.000 a disposizione), ma per una scelta precauzionale della Juventus. Il club si sarebbe infatti accorto che un numero consistente di questi tagliandi sono stati prenotati non da tifosi mantovani, bensì da residenti torinesi. Alcuni di essi potrebbero essere legati ai mantovani da vincoli di parentela, dunque non dovrebbe esserci alcun rischio di pericolosi “infiltrati”. Ma prudenzialmente la Juve ha deciso di stoppare la prenotazione in anticipo, per garantire un miglior controllo alle forze dell’ordine.

I biglietti staccati per il settore ospiti sono circa 600. Ma ricordiamo che nulla vieta ai mantovani di prenotare tagliandi (sempre gratuiti) anche per altri settori dell’Allianz. Questi continuano ad essere disponibili sul sito www.tickets.juventus.com, ma anche domani ai botteghini dello stadio. Dalla Juve comunicano che la presenza stimata, in totale, si aggira sulle 30mila unità.