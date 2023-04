Calcio Serie C – Verso Mantova-Padova: prevendita boom, superata quota 2mila

Mantova Procede a gonfie vele la prevendita per l’ultima gara di campionato in programma sabato tra Mantova e Padova al “Martelli”. Sono 1.405 i biglietti venduti fino alla giornata di ieri. Di questi, 165 sono di Curva Cisa. Al momento sono 93 i tifosi presenti a Vercelli, che hanno utilizzato la promozione per accedere gratis sabato. Ovviamente c’è ancora tempo, ma è meglio affrettarsi. Avanti di questo passo si potrebbe raggiungere il soldout già nella giornata di venerdì. Ai 1.405 vanno poi aggiunti i 604 abbonati e quindi già si supera quota 2.000. I risultati ottenuti nelle ultime tre giornate dalla squadra di Mandorlini hanno rianimato una piazza che dopo il ko con la Feralpi ha temuto davvero il peggio. Poi una grande reazione da squadra grazie al lavoro di mister Mandorlini e della società che nelle ultime settimane ha portato avanti iniziative importanti per avvicinare sempre di più i tifosi alla squadra. 5.237 tifosi in occasione della gara con il Renate, 242 in trasferta a Vercelli e ora al Martelli si attende un altro pienone per chiudere in bellezza la stagione con una vittoria e la salvezza in tasca. L’obiettivo è quello di fare un altro tutto esaurito. Ingresso gratuito invece per chi era presente a Vercelli. L’invito della società di viale Te è quello di acquistare i biglietti in prevendita. Mantova Point aperto fino a venerdì dalle 9.30 alle 18.30. Biglietti in vendita anche al Gimme Five in Piazza Virgiliana oppure anche tramite il sito di Vivaticket e nei punti Vivaticket. Nel giorno della gara allo stadio sarà aperta solo la biglietteria di fronte alla tribuna centrale dalle 9.30 alle 17.30. Il costo del biglietto è di 7 euro, Curva Cisa compresa, dove sono attesi centinaia di tifosi ospiti (capienza massima 800 persone). 5 euro le donne e 3 euro per Under 14 e Over 65.