Meno di un multato su due paga le sanzioni

MANTOVA Le avvisaglie arrivano ogni anno in sede di bilanci consuntivi. Né mancano anche per il 2022 le conferme di un dato incontrovertibile fatto di cifre nere (i soldi attesi) e rosse (quelli che mancano all’appello). Sono le cifre milionarie delle multe da violazione del Codice della strada che vengono conciliate solo in minima parte. Nemmeno la metà dei multati, da almeno tre anni a questa parte, versa quanto richiesto dagli organismi accertatori.

Nel corso del 2022, su un totale di 6.298.791,57 euro di accertamenti, sono stati pagati solo 2.587.914,56 euro, ossia il 41,09%. Una cifra che va in linea di coerenza con quelle del biennio precedente. Infatti, nel 2021, su 5.332.938,31 euro di molte elevate, ne sono stati pagati 2-167.950,08 (40,65%), e l’anno prima ancora, nel 2020, su 4.807.299,54, in cassa sono arrivati 1.938.817,91, ovvero il 40,33%. In tutti i casi, meno di un multato su due paga quanto risulta dagli accertamenti del Comando della Polizia locale.

Le avvisaglie erano state in parte anticipate nell’edizione di ieri quando la Voce ha resi noti i consuntivi dell’ultima rendicontazione bimestrale del 2022. Oggi i dati definitivi sono “puliti” persino delle riscossioni relative al quinquennio precedente, e quindi a un ammontare pregresso che si dava ormai confluito nel capitolo dedicato al fondo crediti di dubbia esigibilità. Ma una valutazione di sintesi si può comunque stilare: risulta evidente che, con l’aumento delle multe elevate annualmente, crescono di pari passo le mancate riscossioni.

Di ieri è infine il bilancio del primo trimestre 2023 stilato in viale Fiume: fra verbali, preavvisi, ordinanze e ingiunzioni, dall’1 gennaio al 31 marzo sono state elevate multe per 1.349.266,02. Ma quanti poi le pagheranno davvero?