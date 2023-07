Tamburello, Campionati Nazionali Giovanili – Il consigliere Pecora: “Un successo su tutti i fronti: organizzazione, accoglienza e qualità del gioco in campo”

Mantova Continuano oggi, tra l’entusiasmo generale, sui campi mantovani di Cereta, Medole, Castiglione delle Stiviere, Cavriana e Castellaro le fasi finali del tricolori giovanili. Dopo i verdetti emessi dalle semifinali, le sfide odierne in alcune categorie (Giovanissimi maschi e femmine) saranno valide per la conquista del titolo italiano.

Prima di parlare di queste gare, vale la pena sottolineare che, nel lotto delle pretendenti al titolo, figurano tutte le formazioni mantovane impegnate. Dunque, tra oggi e domani si conoscerà quali delle quattro squadre del Cavriana e quella del Cereta festeggerà l’ambito riconoscimento.

«Come federazione nazionale – afferma il segretario generale dell’Fipt, Maurizio Pecora – siamo assolutamente soddisfatti, sia della perfetta macchina organizzativa predisposta dalle società mantovane sia delle prestazioni offerte dalle varie squadre. I risultati di venerdì in linea di massima rispecchiano le forze sul campo e per questo siamo sicuri che le partite di oggi e di domani saranno ancora più entusiasmanti. Ho notato una forte dose di soddisfazione da parte di tutte le squadre partecipanti».

«Durante le varie sfide – prosegue il dirigente federale – si sono visti atleti di grande talento in molte squadre, tra le quali gli Juniores maschili del Noarna, gli Allievi maschili del Segno e alcuni della Cavrianese Giovanissimi maschili. Nel femminile una segnalazione si può fare nei riguardi delle ragazze della Cavrianese Juniores e Aldeno Allieve».

«Tecnicamente – fa notare in conclusione il segretario federale – la qualità del gioco è stata alta, a conferma della crescita tecnica da parte di tutti. L’accoglienza è stata eccezionale da parte delle società che si sono impegnate nell’organizzazione della tre giorni. L’unica partita che ha richiesto il tie break è stata quella delle Giovanissime tra il Cavriana e il Noarna».