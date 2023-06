Finanza in festa, Il col. Antonioli: “Controlli sull’utilizzo delle risorse pubbliche”

MANTOVA La cerimonia si è aperta con l’omaggio reso dal Prefetto di Mantova – il dott. Gerlando Iorio – e dal Comandante Provinciale – il col. Andrea Antonioli – alla memoria del Finanziere Luigi Boccaletti, medaglia di bronzo al valor militare, con la deposizione di una corona dinanzi alla targa commemorativa dedicatagli, posta all’ingresso della Caserma.

“La Guardia di Finanza di Mantova si è impegnata e si impegna attivamente per contrastare, in sinergia con la magistratura contabile e ordinaria, il mancato corretto utilizzo delle risorse pubbliche – spiega il comandate Andrea Antonioli – e per supportare la crescita di imprese legali. Continueremo ad assolvere i nostri doveri con rinnovato vigore, a supporto di tutti i mantovani onesti. Viva Mantova, viva l’Italia!”. A seguire, nel piazzale interno della Caserma, il Comandante Provinciale, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale di Corpo d’Armata, Andrea De Gennaro, si è tenuto un breve discorso durante il quale sono stati calorosamente ringraziati tutti i finanzieri, di ogni ordine e grado, per l’impegno e la dedizione al lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della collettività, spronandoli a sentirsi sempre orgogliosi della tradizione di fedeltà alle Istituzioni dimostrata dal Corpo e rimarcando poi la specificità della Guardia di Finanza quale Forza di polizia economico-finanziaria.

Infine, si è giunti al termine della cerimonia con la lettura della preghiera del Finanziere. (mf)