Calcio Terza Cat. – Dalzini: “Cerlongo, premiato il lavoro: vogliamo ancora i play off”

Cerlongo Lo Juniors Cerlongo vince la classifica nell’anno solare 2023 tra le formazioni mantovane. Il team cerlonghese vanta la migliore media punti, un primato che non ha garantito alla compagine di mister Dalzini il salto in Seconda ma può essere di buon auspicio. A premiare il team rossoblù un girone di ritorno 22-23 straordinario e una ripartenza nel 23-24 di pari livello. Nella corrente stagione l’undici di Dalzini al giro di boa occupa il terzo posto con 26 punti, dieci in meno del Segnate capolista, al quale renderà visita alla prima di ritorno.

«Una bella soddisfazione – osserva mister Dalzini -, ma da parte nostra è meglio restare alla realtà. Nella scorsa stagione magari, forse, avremmo potuto salire in Seconda se soprattutto fossimo riusciti a gestire meglio i play off con la Voltese, in questa nuova avventura in Terza siamo partiti con l’obiettivo di centrare i play off: non abbiamo iniziato il torneo sotto i migliori auspici ma ci siamo ripresi, siamo terzi ma aggiungo che Segnate e Borgo Virgilio comunque non mollano. Subito alla ripresa del campionato la non facile sfida in casa della capolista. Dobbiamo essere bravi a gestire anche il gruppo, perché non siamo mai riusciti a schierare la formazione tipo, né abbiamo mai avuto l’organico completo. Ci siamo andati vicini nella gara con la Mantovana dove avevo solo un assente: mi auguro di non avere dei problemi nel ritorno, per centrare i play off che sono il nostro obiettivo».