Calcio Terza Cat. – Mazzi: “Cannetese, cammino positivo. Nel ritorno non perderemo lo sprint”

CANNETO Un cammino soddisfacente, quello della Cannetese nel girone cremonese di Terza Categoria: 22 punti racimolati a cinque lunghezze dal Casaloldo capolista.

Per effetto dello slittamento della data di inizio, i rossoblù ripartiranno il 13 febbraio dalla gara interna col Tre Ponti. Allenamenti al momento sospesi, si riparte lunedì prossimo agli ordini dell’allenatore-presidente Silvano Mazzi.

«Sono contento di come è andata la stagione sino ad ora – dice il tecnico -, la squadra rispetto alle precedenti stagioni è più consapevole di se stessa, dei suoi mezzi, della sue potenzialità e possibilità: è cambiata la mentalità in questo gruppo in larga parte composto da atleti cresciuti nel nostro vivaio, non può che fare piacere. Siamo nel treno di testa e faremo il possibile per restarci, non abbiamo perso sino ad ora gli scontri diretti, vedremo di far bene e di migliorarci se possibile nel ritorno. E’ logico che non dovremo sottovalutare o prendere alla leggera le partite con gli avversari che saranno dietro in classifica, ma dobbiamo affrontarli col massimo dell’impegno, in ogni partita dovremo dare il massimo. Far leva sulle motivazioni, soprattutto quanto si riprenderà dopo una lunga pausa: dovremo avere ancora tanta voglia di giocare e di lottare. Se si riprenderà effettivamente con la terza di ritorno, ci renderà visita il Tre Ponti, che ci ha battuto all’andata. Sarebbe bello riscattare la sconfitta, peraltro l’unica del nostro cammino sin qui».