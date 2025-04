Calcio Terza Categoria – Il Moglia ritrova la Seconda dopo sei anni. Righi: “Gioia indescrivibile”

MOGLIA Con la vittoria per 1-0 sulla Robur Marmirolo, conquistata domenica pomeriggio davanti al proprio pubblico, il Moglia di mister Alessandro Mutti ha centrato con un turno d’anticipo la promozione in Seconda Categoria. Un traguardo storico, arrivato dopo sei anni, che sarà celebrato anche nell’ultima giornata del campionato, il 27 aprile, con il derby tra la compagine bianconera e lo Sporting Pegognaga. Tra i protagonisti di questa stagione, Andrea Righi, vera bandiera del club, non nasconde la soddisfazione per il traguardo centrato: «Dopo sei anni torniamo in Seconda – dice -. È stato bellissimo festeggiare questo traguardo davanti ai nostri tifosi, vincendo contro una squadra forte come la Robur. Abbiamo chiuso il discorso campionato con un turno di anticipo: merito di una società solida, con le idee chiare, di un gruppo molto unito e di uno staff tecnico di prim’ordine. Ora puntiamo ad andare avanti il più possibile anche in FA Cup». Righi ripercorre anche un momento delicato della stagione: «Dopo la brutta sconfitta di Ostiglia abbiamo saputo reagire alla grande, andando a vincere a Casalromano. E poi è arrivata questa vittoria sulla Robur, che ha messo il sigillo definitivo alla nostra promozione». Infine, un pensiero al futuro e una promessa personale: «La società farà il possibile per costruire una squadra in grado di ben figurare anche in Seconda Categoria. Da parte mia, una promessa: smetterò solo quando saliremo in Prima. Spero che succeda il prima possibile… altrimenti mi toccherà appendere le scarpe al chiodo. Ora però pensiamo all’ultimo impegno stagionale, per chiudere nel migliore dei modi una stagione per noi trionfale».