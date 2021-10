Calcio Terza Categoria – Massignan resta alla guida della Voltese

VOLTA MANTOVANA Ora è ufficiale. Manuel Massignan è il nuovo allenatore della Voltese, reduce dalla sconfitta di misura incassata a Moglia e attesa dal confronto casalingo con il Soave. L’undici collinare è fanalino di coda nel girone mantovano di Terza Categoria con un solo punto insieme alla Sustinentese. La società collinare ha dunque adottato la soluzione interna per sostituire Daniele Carletti, che si era dimesso la scorsa settimana. Massignan ha già guidato la squadra nell’ultima partita a Moglia e ha poi sciolto le riserve. «Ho risolto alcuni problemi – spiega – per cui ho dato la mia disponibilità a proseguire l’impegno. Abbiamo problemi di organico, speriamo di risolverli per poter risalire la china». Domenica saranno assenti Federici, Iacovino e Togni.