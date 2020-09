Calcio Terza Categoria – River ancora ai box. Mirandola: “Partiamo lunedì”

REVERE L’avventura in campionato della River inizierà domenica 27 contro il Cavrianponti, poi trasferta a Carbonara Po per affrontare il Boca Juniors. «Per la verità noi dobbiamo ancora iniziare la preparazione – spiega mister Massimo Mirandola – lo faremo lunedì se ci sono le condizioni. Con pochi giorni di lavoro sulle gambe non saremo certo nella forma migliore per la prima sfida di campionato, che affronteremo quasi come fosse una gara amichevole. La seconda partita contro il Boca Juniors sembra di ben altra caratura, visto il valore dell’avversario, ma anche in questo caso si tratta di una partita che giocheremo senza pressioni e in tutta tranquillità».

«Le prime gare di campionato – dice ancora Mirandola – serviranno per crescere nella preparazione e preparare al meglio le successive partite. Per quanto riguarda le norme anti Covid, a mio avviso bisognerebbe rivedere qualche punto nei protocolli. Il problema è più che altro per i giocatori, nel senso che chi lavora non se la sente di rischiare perchè se poi si ammala, mette a repentaglio appunto il proprio impiego».