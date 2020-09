Volley B1 maschile – Guaresi soddisfatto: “Gabbiano in salute”

CERESE Prosegue come da tabella la preparazione degli atleti del Gabbiano Top Team. Dopo la prima settimana di lavoro all’Oasi Boschetto, basata sulla parte atletica, per i ragazzi agli ordini di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni da lunedì scorso ha fatto la sua comparsa il pallone: la squadra quindi da Curtatone si è portata al palazzetto di Cerese per continuare i lavori.

Al momento la preparazione prosegue senza problematiche e anche i protocolli anti-Covid sono seguiti in maniera scrupolosa. Intanto sono state organizzate le amichevoli: si comincia venerdì 18 e giovedì 24 con la doppia sfida contro Parma, prima a Cerese, poi in casa dei ducali, anch’essi impegnati in serie B, seppur in un girone differente da quello dei virgiliani, per la precisione il gruppo E. Il 2 ottobre a Cerese test col Moma Anderlini Modena, altro sestetto di serie B, e il 10 il Gabbiano Top Team sarà impegnato a Trento contro una compagine che milita in A3. Giovedì 15 a Cerese, e il 22 o 23 a Monticelli d’Ongina, ecco il doppio test contro la quotata Canottieri Ongina: anche i piacentini disputeranno la serie B. Sia il sestetto modenese che quello piacentino sono inclusi nel girone E.

«Il clima è buono e il gruppo è sano – afferma il tecnico Guaresi – Contiamo di aver varato una buona squadra che sta lavorando con impegno e tante motivazioni. Le amichevoli serviranno per prepararci al meglio per il campionato, per mettere sotto esame i ragazzi e al contempo cercare di eliminare le lacune che via via si presenteranno. Comunque al momento noi tecnici ci possiamo ritenere soddisfatti e andiamo avanti con la preparazione».