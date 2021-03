Pallavolo serie C f – Coach Verri: “Rivalta carica per il debutto”

RIVALTA L’Inox Meccanica Rivalta domani debutta a Villanuova sul Clisi (ore 21) con l’Afa De Giorgi. A referto andrà Elena Culatina che ha deciso di dare il suo apporto al team virgiliano. Non sarà invece disponibile per questa gara il nuovo libero Sofia Coppiardi, chiamata a rimpiazzare l’infortunata Gugolati (stagione finita) e come libero giocherà Pruni. «Le ragazze sono cariche – afferma coach Cristian Verri – C’è voglia di tornare in campo dopo tanto tempo. Subito un impegno difficile contro una squadra forte e che sabato scorso ha iniziato con un successo in trasferta. Importante sarà l’approccio alla gara e la mentalità con la quale l’affronteremo. In primis mi interessa la prestazione».