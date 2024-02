Calcio U15 femminile – La Rapid Viadana sfida le big lombarde nella fase interprovinciale

Dosolo Questo weekend prende il via la fase Interprovinciale del campionato Under 15 femminile e la Rapid Viadana giocherà domani alle ore 14.30, al campo Comunale di Dosolo, la prima delle tre gare del girone C contro il Monza, che insieme a Rhodense e Sarnico compone appunto il raggruppamento cui partecipa anche la Rapid per aver vinto il girone A della fase regionale emiliana classificandosi al primo posto. C’è grande soddisfazione nel sodalizio viadanese per la possibilità che avranno le ragazze di confrontarsi dopo tanti sacrifici con atlete di società professioniste della Lombardia.