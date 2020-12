Il Premio Viadana 2020 a Paolo Di Paolo

VIADANA La 25esima edizione del Premio Viadana – importante kermesse letteraria, giunta quest’anno alla sua 25esima edizione – è andata a Paolo Di Paolo autore del romanzo “Lontano dagli occhi”, opera – edita da Feltrinelli – che ha ottenuto 467 voti. È quanto emerso nella serata di ieri (VEN 11/12) quando, a partire dalle ore 18, si è svolto lo spoglio dei voti per decretare il vincitore dell’edizione 2020 della rassegna. Seconda posizione, a fronte di 441 voti complessivi, per “L’anima ciliegia” scritto da Lia Levi per la casa editrice Harper Collins; 331 preferenze per “E poi basta” di Esperance Ripanti (Ed. People); “Instagram al tramonto” – edito da La Nave di Teseo – di Paolo Landi ha ottenuto invece 322 voti. “Questi testi – ha sottolineato Rossella Bacchi, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Viadana – emergono da una selezione di qualità che la commissione scientifica della manifestazione – composta da Luigi Bedulli, Benedetta Boni, Naike Moreschi, Alessia Lodi Rizzini, Gianfranco Bettoni e Antonio Aliani – ha individuato dopo un attento lavoro di ricerca. Una ricerca che – ha concluso l’assessore viadanese – non si interrompe mai e guarda già al futuro in attesa della prossima edizione.”(l.c.)