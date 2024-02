“Esterno notte”, film e incontri a Gonzaga

Gonzaga Esterno Notte, associazione cinematografica di Gonzaga, sull’onda del grande successo della scorsa rassegna, torna con un calendario ricco di appuntamenti.

Domani un sabato tutto finlandese dedicato al regista Aki Kaurismaki con il film alle ore 21 anticipato dalla conferenza a lui dedicata tenuta dallo studioso di storia del cinema ed esperto del linguaggio cinematografico Matteo Molinari, che ci farà conoscere questo cineasta raffinato ed originale.

Domenica Wish dei registi Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, film di animazione alle 16,30 e domenica 11 e lunedì 12 febbraio doppio appuntamento per Un anno difficile dei registi Olivier Nakache e Eric Toledano, una commedia intelligente sui temi dell’emergenza climatica, la giustizia sociale e l’eco-responsabilità.

Domenica 18 e lunedì 19 febbraio altro doppio appuntamento con il film The Holdovers del regista Alexander Payne, film che ha ottenuto diversi premi tra cui miglior attore non protagonista Paul Giamatti agli Emmy Awards.

Sabato 24 febbraio tornerà Matteo Molinari a parlare del grande maestro del thriller Alfred Hitchock e a seguire nella serata proiezione del film thriller Il maestro giardiniere del regista Paul Schrader, premiato al Festival di Venezia con il Leone D’oro alla carriera.

Il primo marzo importante appuntamento con il regista Wim Wenders e il suo Perfect Days, ambientato a Tokyo e con protagonista Joji Yakusho.

Venerdì 8 marzo è la volta di Ricomincio da me del regista Nathan Ambrosioni, altra commedia francese con al centro una madre single e le difficoltà di gestione familiare. Venerdì 15 marzo docufilm Il coraggio di andare oltre da un’idea di Massimo Zavaglia e Bruno Nava, realizzato nel 2021 per celebrare il centenario di fondazione della Moto Guzzi e proposto a Gonzaga in occasione della Mostra Scambio Camer (Fiera dell’auto e Moto d’Epoca) che si terrà in Fiera Millenaria il 5-6-7 aprile e sempre legato a questo evento non poteva mancare la proiezione del film Ferrari in programma venerdì 22 e lunedì 25 marzo. Chiudono la rassegna il film Emma e Il Giaguaro Nero del regista Gilles de Maistre in programma domenica 24 marzo alle 16,30 e Povere Creature! sabato 30 e domenica 31 marzo, il regista greco Yorgos Lanthimos mnette in scena la storia della fantastica trasformazione di Bella Baxter.