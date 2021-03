Calcio Serie C – Mantova, il tour de force diventa un’occasione

MANTOVA Quello di oggi è un mercoledì estremamente interessante per il Mantova. Nei due recuperi in programma alle 15 (FeralpiSalò-Cesena e Sambenedettese-Ravenna) sono impegnate tutte e tre le prossime avversarie dei biancorossi: FeralpiSalò (domenica), Ravenna (mercoledì 31) e Cesena (sabato 3 aprile). Un’occasione più unica che rara per vedere all’opera in un colpo solo chi, nel giro di una settimana, contenderà a Guccione e compagni punti pesanti in chiave play off.

A proposito dei ritmi serratissimi di questa sempre più anomala stagione, va osservato che il Mantova sarà sì costretto a un tour de force non indifferente, ma le avversarie non saranno da meno. Prendiamo la FeralpiSalò: domenica al Martelli giocherà la sua quinta partita in 15 giorni (13-28 marzo); mentre per il Mantova, prendendo in esame lo stesso arco temporale, sarà solo la terza. Ancora più affaticato sarà il Cesena che contro il Mantova disputerà la sesta partita in 17 giorni (periodo 17 marzo-3 aprile). Questo accade perchè i romagnoli, colpiti dal Covid, stanno recuperando le gare rinviate nelle scorse settimane; tant’è che, dopo quello odierno a Salò, hanno in programma un recupero anche mercoledì prossimo, in casa col Gubbio. Quello stesso giorno il Mantova farà visita al Ravenna. E pure i giallorossi arriveranno a questa partita con le gambe più pesanti rispetto all’Acm, essendo per loro il terzo match in 7 giorni.

La morale è che il destino ha regalato al Mantova un’occasione decisamente ghiotta: tre avversarie più stanche da affrontare in una settimana. Da qui a dire che il Mantova avrà vita facile ce ne passa, e lungi da noi anche solo immaginarlo. Però, in una fase del campionato in cui i dettagli faranno ancora di più la differenza, questa situazione dovrebbe dare una spinta ulteriore alla squadra di Troise. È un’opportunità che l’Acm deve cercare di sfruttare, per guadagnarsi quel posto al sole che finora ha dimostrato di meritare.

Nel frattempo, occhio alle due partite odierne. Battendo il Cesena, la FeralpiSalò scavalcherebbe la Triestina al quinto posto, ma i romagnoli hanno raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite e devono risollevarsi. Quanto a Sambenedettese-Ravenna, i marchigiani hanno altro cui pensare (gli stipendi non versati, i punti di penalizzazione che potrebbero arrivare a breve, la rottura della trattativa per cedere la società); grosso punto interrogativo anche per il Ravenna, che non gioca dal 7 marzo e nel frattempo è sceso all’ultimo posto in classifica. Il Mantova osserva e prende appunti.