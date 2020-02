Calcio – Un altro weekend senza pallone, sarà l’ultimo?

Mantova Comincia oggi un altro weekend senza calcio nella provincia di Mantova, il secondo consecutivo causato dall’emergenza sanitaria, probabilmente l’ultimo, a meno di nuove “crisi”. Basandoci su quanto è stato detto nei giorni scorsi, si può desumere una cosa sola: a tutt’oggi fa testo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di mercoledì scorso. Secondo il quale in Lombardia (ma anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Piemonte), «in luoghi pubblici o privati sono sospesi gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento di predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse». A questo decreto, a nostro avviso, si devono attenere tutti: sia le Regioni che le Province che i Comuni.

La precisazione si rende necessaria perché nei giorni scorsi, parlando con le società di tutti gli sport, è emerso che alcuni sindaci non hanno consentito alle squadre di allenarsi sugli impianti sia di proprietà comunale (lo sono quasi tutti) e anche quelli privati.

Se ne rende necessaria un’altra di precisazioni: il decreto del Consiglio dei ministri parla di “impianti” (sia pure a porte chiuse), ove per impianti si devono intendere anche tutti i locali adibiti ai servizi, compresi, si può pensare, anche gli spogliatoi.

Gli uffici del Crl a Milano sono rimasti sempre aperti e lo saranno anche la prossima settimana. A Mantova, gli uffici della Delegazione sono rimasti chiusi solo ieri. Il Crl, naturalmente, non può disattendere le disposizioni governative o regionali che siano, per cui, stando a quanto ci ha detto ieri la vicepresidente regionale, la mantovana Paola Rasori, «stiamo aspettando disposizioni definitive, almeno speriamo che siano tali, perché in questi giorni di disposizioni ne abbiamo avute parecchie».

La sensazione è che domenica prossima, 8 marzo, si torni in campo, sia pure a porte chiuse. Anche perché si sa che, in Promozione, è stato disposto (è sull’ultimo comunicato) l’anticipo a sabato 7 della gara Ospitaletto-Castellana.