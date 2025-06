Calciomercato dilettanti – Borgo Virgilio scatenato. Feci mister del San Giorgio. Martinetti alla Rove

MANTOVA Giornata interlocutoria sul mercato per le big. Dovrebbe avvenire la prossima settimana l’incontro tra la Castellana e mister Giovanni Arioli. In Prima la Rapid Olimpia annuncia il nuovo diesse: è Fabio Fioranzato, confermato l’interesse per Nicocelli ex Curtatone. Dalla Nac arriva Lampugnani, interesse per Filippo Gorni della Castellana; confermati Saviola, Azzi e Hajjy, domani l’incontro con Thai Ba. Il mantovano Davide Marmiroli sarebbe uno degli obiettivi del Remedello, team bresciano neopromosso in Prima, per la panchina. Mirko Boselli non rimarrà alla Serenissima: il recordman di gol in Prima, potrebbe scendere in Seconda. Proprio in Seconda la Ceresarese conferma l’arrivo dall’Atletico Castiglione di Francesco Conigliaro, ingaggiati anche Alessandro Bonomi ex Juniors Cerlongo e Luca Mori dallo Sporting Club. Ancora un altro colpo per la Roverbellese, il difensore centrale ex New Castelucchio Giacomo Martinetti. Benedini portiere dalla Rapid United, Ganzerli altro estremo difensore del Buscoldo, Nefzaoui difensore della Voltesi, Signorini dalla Juniores Elite del Curtatone, l’esterno Soltazzi del Curtatone, Caia della Roverbellese, Gola del New Castellucchio, Hammami dal Segnate, Bagnoli dal New Castellucchio, Cavicchini dal San Lazzaro juniores e Dolci dalla juniores del Marmirolo i colpi in entrata portati a segno dal diesse Cicola al Borgo Virgilio. Terza: il Buscoldo ingaggia il portiere Rossi Mori dalla Villimpentese, confermati Lanzoni, Mossini e Dall’Oglio. Torna al Casalromano dall’esperienza all’Acquanegra Marco D’Ambrosio. Union Team San Giorgio: Paolo Feci l’allenatore, Becchi e Cavallaro i primi giocatori in organico.