Calcio dilettanti – Il Crl è pronto al nuovo corso. E Cominotti delinea la squadra

MILANO Si sono svolti ieri, presso il Salone del Comitato Regionale in via Pitteri a Milano, gli Stati Generali del Calcio Lombardo, appuntamento cruciale per il futuro del movimento calcistico regionale. L’incontro ha segnato l’avvio ufficioso della nuova stagione sportiva 2025/2026, la prima sotto la guida della nuova governance del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. A presiedere i lavori è stata la numero uno del Crl Valentina Battistini, affiancata dal Vicepresidente Vicario Massimiliano Camero e dal Vicepresidente Dario Silini. Un tavolo di lavoro che ha posto al centro la condivisione degli obiettivi, la pianificazione delle attività e il rilancio del calcio territoriale attraverso una visione unitaria e partecipata. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare le basi del calcio lombardo, puntando su coesione, trasparenza e spirito di servizio. Tra i temi affrontati: l’organizzazione dell’attività agonistica, le proposte formative, la promozione del senso di comunità tra le delegazioni provinciali e il supporto concreto alle società sportive in un contesto sempre più sfidante.

In questo quadro si è delineata, almeno per sommi capi, anche la nuova composizione della delegazione di Mantova, guidata dal delegato in provinciale in pectore Fausto Cominotti, peraltro già indicato come favorito alla guida della Lnd mantovana il giorno successivo alle dimissioni del precedente referente, Nicola Sarzi. Ovviamente c’è da aspettare, come è giusto che sia, tutta la trafila burocratica per la nomina dell’ex dirigente di Porto, Curtatone e Governolese al timone del calcio dilettantistico virgiliano. Cominotti dovrebbe essere affiancato da una squadra di quattro membri: Fabrizio Cozzani, Pierpaolo Crivelli, Nicola Mainardi e Glauco Nicolini. I ruoli operativi all’interno del gruppo dovranno essere definiti in un secondo momento (è bene ricordare che l’attuale assetto, sarà operativo fino al prossimo 30 giugno), ma la definizione della squadra rappresenta un passo importante in vista della prossima stagione. Compito di Cominotti sarà tradurre nel territorio mantovano il vasto programma di riforme che si è prefissa la lista Battistini. Un momento che nelle intenzioni della gestione che verrà dovrà essere di svolta e di rilancio, per riportare al centro il ruolo delle delegazioni provinciali come punti di riferimento nella gestione e del calcio dilettantistico lombardo.