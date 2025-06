Automobilismo – Ale Zorzi in luce al Campionato Italiano Rally Terra

SOLFERINO Prosegue con soddisfazione il percorso di Alessandro Zorzi al volante della Peugeot 208 Rally4/R2. Il pilota mantovano, affiancato da Roberta Franzoni, ha archiviato sulle strade della Coppa Camuna la prima metà della programmazione sportiva 2025. L’occasione, quella offerta dall’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 3, per proseguire il training su fondo asfaltato al volante della vettura a trazione anteriore, tipologia utilizzata al Rally Città di Modena a due anni dall’ultima occasione. Un’alternanza di fondi, dalla terra del Tricolore all’asfalto “di Zona”, che non ha negato al portacolori di New Turbomark Rally Team l’arrivo sul podio, come terza forza di classe. Un bilancio soddisfacente, quello redatto a giugno dal pilota di Solferino, tra i protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra 2025 che sta affrontando al volante di una Skoda Fabia Rally2. Supportato tecnicamente dal team Gliese Engineering, Zorzi ha lottato per la seconda posizione attraverso una performance crescente, valsa il consolidamento del feeling con la vettura aspirata, utilizzata per la seconda volta nella stagione sportiva. Il 2025 di Zorzi proseguirà sulle strade del Campionato Italiano Rally Terra sulla Skoda Fabia schierata da Erreffe Rally Team.